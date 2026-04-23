Supersport-Leader Jaume Masià (Ducati): «Wir sind schwer zu besiegen»
Beim Supersport-Meeting in Assen verteidigte Jaume Masià erfolgreich seine WM-Führung. Aber mit nur einem Punkt Vorsprung wird die Luft für den Ducati-Piloten dünner.
Als Dritter der Supersport-WM 2025 zählt Jaume Masià in diesem Jahr zu den Titelfavoriten. Mit dem Sieg beim Saisonauftakt auf Phillip Island bestätigte der Moto3-Weltmeister von 2023 seine Ambitionen und mit zwei zweiten Plätzen in Portimão riss der Spanier die WM-Führung an sich.
Beim Meeting in Assen galt es für Masia, seinen Vorsprung auf Yamaha-Ass Albert Arenas auszubauen. Aber Ducati hatte seit Adrian Huertas im ersten Lauf 2024 keinen Sieg mehr auf dem TT Circuit eingefahren – der 25-Jährige aus Valencia beendete die Durststrecke und setzte sich im ersten Rennen mit nur 0,080 sec knapp gegen Arenas durch – Masia sah sich im von einsetzendem Regen beeinflussten Rennen als deutlicheren Sieger.
«Wir haben gut gekämpft. In unserer derzeitigen Form mit dem Team und dem Motorrad sind wir schwer zu besiegen», jubelte der Ducati-Pilot. «Ich bin mit dem Ergebnis sehr glücklich. Es war ein verrücktes Rennen mit dem Regen und so vielen Fahrern an der Spitze. Am Ende sind wir als Erste ins Ziel gekommen, und jetzt haben wir einen weiteren Sieg in der Tasche.»
Doch als der zweite Lauf in Runde 13 abgebrochen wurde, belegte Masia nur Platz 6. Hinter
«Albert kommt aus der Moto2; letztes Jahr hatte er eine großartige Saison. Sein Niveau reicht aus, um ein ernstzunehmender Konkurrent zu sein», lobte Masia. «Ich genieße den Kampf sehr. Es ist ein faires Duell zwischen zwei verschiedenen Marken. Ich bin wirklich glücklich, genieße diesen Moment, und wir werden sehen, was die kommenden Rennstrecken bringen.»
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