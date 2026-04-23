Supersport-Leader Jaume Masià (Ducati): «Wir sind schwer zu besiegen»

Als Dritter der Supersport-WM 2025 zählt Jaume Masià in diesem Jahr zu den Titelfavoriten. Mit dem Sieg beim Saisonauftakt auf Phillip Island bestätigte der Moto3-Weltmeister von 2023 seine Ambitionen und mit zwei zweiten Plätzen in Portimão riss der Spanier die WM-Führung an sich.

Werbung

Werbung

Beim Meeting in Assen galt es für Masia, seinen Vorsprung auf Yamaha-Ass Albert Arenas auszubauen. Aber Ducati hatte seit Adrian Huertas im ersten Lauf 2024 keinen Sieg mehr auf dem TT Circuit eingefahren – der 25-Jährige aus Valencia beendete die Durststrecke und setzte sich im ersten Rennen mit nur 0,080 sec knapp gegen Arenas durch – Masia sah sich im von einsetzendem Regen beeinflussten Rennen als deutlicheren Sieger.

«Wir haben gut gekämpft. In unserer derzeitigen Form mit dem Team und dem Motorrad sind wir schwer zu besiegen», jubelte der Ducati-Pilot. «Ich bin mit dem Ergebnis sehr glücklich. Es war ein verrücktes Rennen mit dem Regen und so vielen Fahrern an der Spitze. Am Ende sind wir als Erste ins Ziel gekommen, und jetzt haben wir einen weiteren Sieg in der Tasche.»

Werbung

Werbung

Doch als der zweite Lauf in Runde 13 abgebrochen wurde, belegte Masia nur Platz 6. Hinter Sieger Philipp Öttl (Ducati) wurde Arenas Zweiter. Der Yamaha-Pilot fährt bisher eine beeindruckende Rookie-Saison und erreichte in den bisher sechs Rennen vier Top-3-Ergebnisse – und liegt in der Gesamtwertung nach Assen nur einen Punkt hinter Masia!

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen