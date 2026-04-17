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Supersport-Training Assen: Triumph vor Yamaha – fünf Marken in den Top-5!

Im einzigen freien Training der Supersport-WM in Assen war am Freitagmittag Yamaha-Werksfahrer Can Öncü tonangebend. Philipp Öttl (Feel Ducati) verzichtete auf die Zeitenjagd und wurde 11.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Can Öncü war der Schnellste
Can Öncü war der Schnellste
Foto: donnyfoto.com
Can Öncü war der Schnellste
© donnyfoto.com

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es bereits ins Qualifying. Zur Halbzeit führte Can Öncü auf der Ten-Kate-Yamaha vor Philipp Öttl (Ducati), dem WM-Zweiten Albert Arenas (Yamaha) und dem erfreulich starken Wildcard-Fahrer Dirk Geiger (Yamaha) aus Mannheim.

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12 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd und Tom Booth-Amos katapultierte sich mit seiner Triumph 765 in 1:37,550 min an die Spitze. Zum Rundenrekord 1:36,184 min von Can Öncü aus dem Vorjahr fehlte aber noch einiges.

Bei noch vier Minuten auf der Uhr übernahm Öncü mit 1:37,065 min die Spitze und verbesserte sich in der folgenden Runde auf 1:37,010 min. An diese Zeit des Türken kam keiner mehr heran, dem Zweiten Booth-Amos nahm er 0,228 sec ab. Es folgen Portimao-Triumphator Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto, Matteo Ferrari auf einer Ducati, Jeremy Alcoba mit einer Kawasaki und WM-Leader Jaume Masia (Ducati).

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Philipp Öttl (Feel Ducati) verzichtete darauf Richtung Trainingsende einen neuen Reifen aufzuziehen und wurde deshalb aus der Spitzengruppe bis auf Position 11 durchgereicht.

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Dirk Geiger mischt vorne mit

Geiger war im Begriff die schnellste Runde zu drehen, als sein Training mit einem Sturz endete – dennoch Position 12.

Doppel-Weltmeister Dominique Aegerter aus der Schweiz konnte mit seinem Kawasaki-Kollegen Alcoba nicht mithalten und strandete mit 1,3 sec Rückstand auf Platz 19.

Der Deutsche Meister Andreas Kofler, dieses Jahr erstmals Vollzeit im Familienteam in der Weltmeisterschaft unterwegs, hat sich noch nicht vollständig von der Yamaha R6 auf die R9 umgewöhnt und wurde 29. Der Österreicher ist eine gute Sekunde schneller als Ana Carrasco (Honda) auf dem vorletzten Platz.

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