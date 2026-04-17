Supersport-Training Assen: Triumph vor Yamaha – fünf Marken in den Top-5!

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es bereits ins Qualifying. Zur Halbzeit führte Can Öncü auf der Ten-Kate-Yamaha vor Philipp Öttl (Ducati), dem WM-Zweiten Albert Arenas (Yamaha) und dem erfreulich starken Wildcard-Fahrer Dirk Geiger (Yamaha) aus Mannheim.

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12 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd und Tom Booth-Amos katapultierte sich mit seiner Triumph 765 in 1:37,550 min an die Spitze. Zum Rundenrekord 1:36,184 min von Can Öncü aus dem Vorjahr fehlte aber noch einiges.

Bei noch vier Minuten auf der Uhr übernahm Öncü mit 1:37,065 min die Spitze und verbesserte sich in der folgenden Runde auf 1:37,010 min. An diese Zeit des Türken kam keiner mehr heran, dem Zweiten Booth-Amos nahm er 0,228 sec ab. Es folgen Portimao-Triumphator Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto, Matteo Ferrari auf einer Ducati, Jeremy Alcoba mit einer Kawasaki und WM-Leader Jaume Masia (Ducati).

Philipp Öttl (Feel Ducati) verzichtete darauf Richtung Trainingsende einen neuen Reifen aufzuziehen und wurde deshalb aus der Spitzengruppe bis auf Position 11 durchgereicht.

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Dirk Geiger mischt vorne mit

Geiger war im Begriff die schnellste Runde zu drehen, als sein Training mit einem Sturz endete – dennoch Position 12.

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Doppel-Weltmeister Dominique Aegerter aus der Schweiz konnte mit seinem Kawasaki-Kollegen Alcoba nicht mithalten und strandete mit 1,3 sec Rückstand auf Platz 19.