Supersport-Training Estoril: Top-3 der WM liegen hinten – Rekord wackelt

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr Ortszeit, Portugal ist gegenüber MEZ eine Stunde hinten, geht es bereits ins Qualifying. Als es um 11.20 Uhr losging, hatte es 22 Grad Celsius, das Wochenende wird herbstlich warm.

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Nach sieben Minuten gab es eine kurze Unterbrechung wegen Roberto Garcia in Kurve 1, anschließend übernahm Can Öncü aus dem Team Ten Kate Yamaha mit über 0,7 sec Vorsprung Platz 1 auf den Zeitenmonitoren. Der Türke fuhr sofort auf sehr hohem Niveau: Mit 1:39,449 min lag er zur Halbzeit nur gut 0,4 sec über dem Rundenrekord, aufgestellt von Valentin Debise (Ducati) im Vorjahr im Warm-up am Sonntagmorgen mit 1:39,042 min.

In den letzten 5 min wurde der Stand kräftig durcheinandergewürfelt: Zuerst übernahm Ex-Weltmeister Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) Platz 1, dann schlug Öncü mit 1:39,084 min zurück, fuhr überragende Bestzeit und kratzte am Rundenrekord.

Philipp Öttl (Feel Ducati) als einziger Deutscher im Feld agierte bis kurz vor dem Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge unscheinbar, katapultierte sich mit noch 2 min auf der Uhr aber auf den dritten Platz. Davor hatte der Bayer immer wieder in einzelnen Sektoren mit Bestzeiten geglänzt, brachte aber nie eine optimale Runde zusammen.

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Am Ende lag Öncü 0,334 sec vor Mahias und 0,442 sec vor Öttl. Hinter Farioli wurde Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Alcoba Fünfter, Triumph-Ass Tom Booth-Amos Sechster, der WM-Zweite Debise landete mit der ZX Moto auf Position 8, Arenas wurde 10. und der WM-Dritte Jaume Masia (Orelac Ducati) 14.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Heute Estoril: Der Samstag FIM Superbike World Championship 10.10.2026 - 10:35

Der zweifache Weltmeister Dominique Aegerter, der im Kawasaki-Werksteam ein katastrophales Jahr erlebt, lag zeitweise auf dem sechsten Rang, fiel aber noch bis auf Position 19 zurück. Der österreichische WM-Rookie Andreas Kofler kam im Feld mit 34 Teilnehmern auf Platz 32, Honda-Pilot Ana Carrasco wurde abgeschlagen Letzte.