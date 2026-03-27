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Supersport-Training Portimao: ZX Moto aus China sensationell weit voraus

Im einzigen freien Training der Supersport-WM im Autodromo do Algarve in Portimao war am Freitagmittag ZX-Moto-Werksfahrer Valentin Debise überragend. Philipp Öttl (Ducati) landete auf Platz 6.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Valentin Debise vor Andreas Kofler
Valentin Debise vor Andreas Kofler
Foto: donnyfoto.com
Valentin Debise vor Andreas Kofler
© donnyfoto.com

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In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, geht es bereits ins Qualifying. Premiere hat in Portugal das österreichische Team Kofler Yamaha, in dem der Deutsche Meister Andreas Kofler antritt.

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Zur Halbzeit führte Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto mit 1:44,013 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:42,909 min drehte Can Öncü (Yamaha) 2025; der Rundenrekord stammt aus dem gleichen Jahr, vom Türken erstaunlicherweise im Warm-up 2 in 1:42,643 min aufgestellt.

8 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd. Debise steigerte sich an der Spitze zuerst auf 1:43,932 min, um sich in den folgenden Runden auf 1:43,766 min und dann 1:43,758 min zu verbessern. Der Franzose war damit am Ende um bemerkenswerte 0,460 sec schneller als Vizeweltmeister Can Öncü (Ten Kate Yamaha) auf Platz 2. Jaume Masia (Orelac Ducati), Bronzemedaillengewinner des Vorjahres, wurde Dritter.

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Andi Kofler lange in den Top-15

WM-Leader Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha, benannt nach dem Hund von Eigentümer Andrea Quadranti, drehte die viertschnellste Runde, Philipp Öttl aus dem Team Feel Racing Ducati wurde Sechster,

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Kofler hielt sich lange tapfer in den Top-15 und wurde mit 1,480 sec Rückstand am Ende respektabler 17.

Domi Aegerter verlor fast 2 sec

Kawasaki gelang nach dem vielversprechenden Test in Cremona noch kein Befreiungsschlag. Doppel-Weltmeister Dominique Aegerter strandete auf Platz 24 (+1,955 sec); Teamkollege Jeremy Alcoba verpasste den größten Teil des Trainings wegen streikender Ninja 636, kam mit nur sechs gezeiteten Runden aber immerhin auf Platz 11.

Die Flagge von Triumph hielten Ondrej Vostatek und Tom Booth-Amos als Achter und Neunter hoch. Corentin Perolari brachte die beste Honda auf Position 15, Teamkollegin Ana Carrasco ließ als 28. immerhin vier Männer hinter sich. Düster sieht es bei MV Agusta aus: Jacopo Cretaro wurde lediglich 29., Andrea Giombini im 32-Teilnehmer-Feld 31.

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Zeit

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

13

1:43,758

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

17

+0,460

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

15

+0,486

04

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

14

+0,492

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

15

+0,513

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

16

+0,666

07

Joshua Whatley

Joshua Whatley

Orelac Racing VerdNatura

Joshua Whatley

Joshua Whatley

70

18

+0,810

08

Ondrej Vostatek

Ondrej Vostatek

Compos Racing Team

Ondrej Vostatek

Ondrej Vostatek

50

15

+0,823

09

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

15

+0,839

10

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

14

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