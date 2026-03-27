Supersport-Training Portimao: ZX Moto aus China sensationell weit voraus

Superbike WM • Neu
Portimao, FP1: Nur Ducati und Bimota in den Top-6 – dann kommt Kawasaki
Im einzigen freien Training der Supersport-WM im Autodromo do Algarve in Portimao war am Freitagmittag ZX-Moto-Werksfahrer Valentin Debise überragend. Philipp Öttl (Ducati) landete auf Platz 6.
In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, geht es bereits ins Qualifying. Premiere hat in Portugal das österreichische Team Kofler Yamaha, in dem
Zur Halbzeit führte Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto mit 1:44,013 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:42,909 min drehte Can Öncü (Yamaha) 2025; der Rundenrekord stammt aus dem gleichen Jahr, vom Türken erstaunlicherweise im Warm-up 2 in 1:42,643 min aufgestellt.
8 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd. Debise steigerte sich an der Spitze zuerst auf 1:43,932 min, um sich in den folgenden Runden auf 1:43,766 min und dann 1:43,758 min zu verbessern. Der Franzose war damit am Ende um bemerkenswerte 0,460 sec schneller als Vizeweltmeister Can Öncü (Ten Kate Yamaha) auf Platz 2. Jaume Masia (Orelac Ducati), Bronzemedaillengewinner des Vorjahres, wurde Dritter.
WM-Leader Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha, benannt nach dem Hund von Eigentümer Andrea Quadranti, drehte die viertschnellste Runde, Philipp Öttl aus dem Team Feel Racing Ducati wurde Sechster,
Kofler hielt sich lange tapfer in den Top-15 und wurde mit 1,480 sec Rückstand am Ende respektabler 17.
Kawasaki gelang nach dem
Die Flagge von Triumph hielten Ondrej Vostatek und Tom Booth-Amos als Achter und Neunter hoch. Corentin Perolari brachte die beste Honda auf Position 15, Teamkollegin Ana Carrasco ließ als 28. immerhin vier Männer hinter sich. Düster sieht es bei MV Agusta aus: Jacopo Cretaro wurde lediglich 29., Andrea Giombini im 32-Teilnehmer-Feld 31.
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