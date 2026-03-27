Supersport-Training Portimao: ZX Moto aus China sensationell weit voraus

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr Ortszeit, Portimao liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, geht es bereits ins Qualifying. Premiere hat in Portugal das österreichische Team Kofler Yamaha, in dem der Deutsche Meister Andreas Kofler antritt.

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Zur Halbzeit führte Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto mit 1:44,013 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:42,909 min drehte Can Öncü (Yamaha) 2025; der Rundenrekord stammt aus dem gleichen Jahr, vom Türken erstaunlicherweise im Warm-up 2 in 1:42,643 min aufgestellt.

8 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd. Debise steigerte sich an der Spitze zuerst auf 1:43,932 min, um sich in den folgenden Runden auf 1:43,766 min und dann 1:43,758 min zu verbessern. Der Franzose war damit am Ende um bemerkenswerte 0,460 sec schneller als Vizeweltmeister Can Öncü (Ten Kate Yamaha) auf Platz 2. Jaume Masia (Orelac Ducati), Bronzemedaillengewinner des Vorjahres, wurde Dritter.

Andi Kofler lange in den Top-15

WM-Leader Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha, benannt nach dem Hund von Eigentümer Andrea Quadranti, drehte die viertschnellste Runde, Philipp Öttl aus dem Team Feel Racing Ducati wurde Sechster,

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Kofler hielt sich lange tapfer in den Top-15 und wurde mit 1,480 sec Rückstand am Ende respektabler 17.

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Domi Aegerter verlor fast 2 sec

Kawasaki gelang nach dem vielversprechenden Test in Cremona noch kein Befreiungsschlag. Doppel-Weltmeister Dominique Aegerter strandete auf Platz 24 (+1,955 sec); Teamkollege Jeremy Alcoba verpasste den größten Teil des Trainings wegen streikender Ninja 636, kam mit nur sechs gezeiteten Runden aber immerhin auf Platz 11.