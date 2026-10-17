Jerez, Lauf 1: Yamaha-Sieg durch den Weltmeister – Aegerter auf Platz 5

Am Freitag hatte sich Weltmeister Albert Arenas (Yamaha) die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2026 in Jerez gesichert. Die erste Startreihe komplettierten sein Landsmann Jorge Navarro (Triumph) und Can Öncü (Yamaha).

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Dominique Aegerter (Kawasaki) qualifizierte sich noch vor seinem Kawasaki-Teamkollegen Jeremy Alcoba (5.) auf der vierten Position. Philipp Öttl (Ducati) ging dagegen nur von Startplatz 19 in den ersten Lauf und Andreas Kofler (Yamaha) als 33.

Das Rennen über 17 Runden wurde pünktlich um 14:00 Uhr Ortszeit bei 27 Grad Celsius gestartet. Den Sprint zur ersten Kurve entschied Arenas für sich, dahinter reihten sich Öncü, Navarro, Mattia Casadei (Ducati), Aegerter und Alcoba ein. Arenas behauptete in der ersten Runde seine Position gegen den drückenden Öncü. Aegerter fiel derweil auf Platz 7 zurück. Öttl auf 18 und Kofler auf 26.

Während Arenas und Öncü eine Lücke zu Navarro und Booth-Amos herausfuhren, waren Yuki Okamoto (Yamaha) und Simon Jespersen (Ducati) nach vier Runden bereits per Sturz ausgeschieden. Der Däne wurde von Eric Fernandez gerammt. Aegerter war Neunter, hatte aber nur 2,9 sec Rückstand.

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Arenas und Öncü setzten sich immer deutlicher von den Triumph-Piloten ab. Booth-Amos hatte Navarro auf Platz 3 abgelöst und auch Alcoba (5.) fuhr schneller als Navarro.

Nach Runde 8 führten die Yamaha-Piloten an der Spitze um 2 sec und Alcoba hatte sich Platz 4 von Navarro geschnappt. Der Kawasaki-Pilot steigert sich im Rennen regelmäßig und hatte einen Podestplatz noch nicht abgeschrieben. Aegerter befand sich im Kampf um Platz 7 mit Filippo Farioli (Yamaha) und Mattia Casadei (Ducati). Öttl (18.) hatte Anschluss bis Platz 14.

In den Top-5 tat sich in der zweiten Rennhälfte zunächst wenig. Auffällig dagegen Aegerter, der sich auf die siebte Position verbessert hatte und auf Ducati-Pilot Casadei (6.) aufholte. Der Schweizer fährt die Rundenzeiten der Spitze.

In Runde 12 gab Andrea Kofler das Rennen auf und Öttl lag als 15. erstmals in den Punkterängen. Alcoba schnappte sich nun auch die zweite Triumph von Booth-Amos, lag aber 3 sec hinter Arenas und Öncü.

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Kawasaki-Piloten drehen auf

Während Arenas und Öncü langsamer wurden, wurde der erstaunliche Alcoba immer schneller. Drei Runden vor dem Ende lag der Spanier nur noch 0,6 sec hinter Öncü und 1,8 sec hinter Arenas! Stark auch Aegerter: Der 36-Jährige hat Ferrari überholt und liegt nur 0,2 sec hinter Navarro (5.).

Alcoba fackelte nicht lange, als er am Ende von Runde 15 Öncü überholte – eine Sekunde hatte der immer führende Arenas nur noch Vorsprung!

Am Ende ging Alcoba die Zeit aus. Arenas rettete 0,5 sec Vorsprung auf den Kawasaki-Piloten und 2,2 sec auf Öncü ins Ziel und holte seinen vierten Sieg in der Supersport-WM 2026. Nur 0,034 sec hinter dem Türken kreuzte Tom Booth-Amos als undankbarer Vierter die Ziellinie.

Dominique Aegerter mit dem besten Saisonergebnis

Als Fünfter brachte Dominique Aegerter sein bestes Saisonergebnis ins Ziel. Für den zweifachen Supersport-Weltmeister ein wichtiges Ergebnis im Hinblick auf 2027.

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Bester Ducati-Pilot wurde Matteo Ferrari auf Platz 6. Philipp Öttl (16.) verlor in der letzten Runde Platz 15 an Markenkollegen Josh Whatley.

Vizeweltmeister Valentin Debise erreicht mit der ZX Moto dank einer starken Schlussphase ein Top-10-Finish. Honda, QJ Motor und MV Agusta verpassten die Punkteränge.