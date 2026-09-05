Magny-Cours, Lauf 1: Yamaha-Sieg durch Öncü – Debakel für Öttl und Aegerter

Am Freitag hatte sich Lokalmatador Valentin Debise die Pole-Position für den ersten Supersport-Lauf auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours gesichert. Der ZX-Moto-Pilot hat in der Supersport-WM 2026 bereits sechs Rennen gewonnen und zählt bei seinem Heimrennen zu den Top-Favoriten. Neben dem Franzosen starteten sein Teamkollege Federico Caricasulo sowie Yamaha-Ass Lucas Mahias aus der ersten Reihe.

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WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) qualifizierte sich überraschend nur als Zehnter. Dominique Aegerter (Kawasaki) war 15. der Startaufstellung und Philipp Öttl (Ducati) Vorletzter – der Deutsche war im Qualifying gestürzt und fuhr keine gezeitete Runde.

Das Rennen über 19 Runden wurde um 14:00 Uhr gestartet. Bei leichter Bewölkung zeigte das Thermometer angenehme 25 Grad Celsius. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Mahias, der vor dem Pole-Setter, Roberto Garcia (Yamaha) und Caricasulo als Führender in die erste Kurve einbog. In Gedränge der ersten Kurven stürzte Corentin Perolari (Honda) und Debise fiel auf Platz 10 zurück.

Nach Runde 1 hatte Yamaha mit Mahias, Fillipo Farioli und Garcia eine Dreifachführung inne. Arneas war bereits Sechster und Debise belegte weiter Platz 10. Domi Aegerter behauptete sich als 14. in den Punkterängen, während Öttl als 28. kaum Plätze gutmachen konnte.

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Runde 3 brachte das Aus von Arenas, der von Jeremy Alcoba (Kawasaki) vom Motorrad gerammt wurde. Alcoba setzte das Rennen fort. Debise (8.) brannte indes in 1:40,383 min die schnellste Rennrunde in den Asphalt.

Supersport-Rückkehrer Jorge Navarro – der Spanier ersetzt den verletzten Triumph-Piloten Oli Bayliss – übernahm in Runde 5 kurzzeitig die Führung. Die Top-7 (Debise) lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb von 1,4 sec. Aegerter folgte mit 5,6 sec auf Platz 15, Öttl hatte sich auf Position 23 verbessert. Andi Kofler (Yamaha) folgte als 25.

Debise machte Position um Position gut und war bei Halbzeit Sechster. Sein Rückstand auf die Spitze veränderte sich jedoch kaum. An der Führung wechselten sich Navarro, Can Öncü und Roberto Garcia ab. Die schnellste Rennrunde kam jedoch von Tom Booth-Amos (Triumph), der unmittelbar nach seiner 1:39,868 min von der Strecke gerammt wurde und auf Platz 30 zurückfiel.

Can Öncü (Yamaha) führte das Rennen die meiste Zeit an

In der zweiten Rennhälfte wurden die Rundenzeiten der Spitze minimal langsamer. Nun schlug die Stunde von Debise, der mittlerweile auf Platz 4 angekommen war. Vor dem ZX‑Moto-Piloten fuhr das Yamaha-Trio Öncü, Garcia und Mahias. Navarro bekam eine Long-Lap-Penalty aufgebrummt und verlor den Anschluss an die Spitze. Als 17. hatte Aegerter Anschluss bis Platz 15, während Öttl überrundet wurde.

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In Runde 14 waren die Top-4 nur noch von 0,9 sec getrennt. Öncü führte das Rennen vor Garcia, Debise und Mahias die meiste Zeit an.

Drei Runden vor dem Ende setzten sich Garcia und Öncü leicht von Debise und Mahias ab. Mit 2,7 sec Rückstand folgte Caricasulo, der in Magny-Cours sein bestes Saisonrennen fuhr. Als 17. hatte Aegerter den Anschluss an die Punkteränge verloren und auch Kofler (23.) und Öttl (28.) werden leer ausgehen.

Roberto Garcia ging als Führender in die letzte Runde, doch Öncü und Debise folgten innerhalb von nur 0,4 sec. Mit einem extrem späten Bremsmanöver holte sich Öncü die Führung zurück und verteidigte seine Position bis zur Ziellinie. Zweiter wurde Garcia, Debise wurde Dritter.

Die deutschsprachigen Teilnehmer Aegerter (17.), Kofler (24.) und Öttl (28.) verpassten die Punkteränge.

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