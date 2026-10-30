Supersport-WM 2027 mit acht Marken: Bei wem wie viel Werksteam drinsteckt
In keiner anderen Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke sind so viele Hersteller involviert wie in der Supersport-Klasse. Fünf von ihnen bringen für 2027 ein neues Modell oder Upgrade.
Das Feld der Supersport-WM 2027 nimmt Gestalt an, wie schon dieses Jahr werden acht Marken mitmischen. Weil das Motozoo-Team den Hersteller wechselt,
Das ist bereits der zweite Paukenschlag innerhalb weniger Wochen.
Ebenfalls riesiges Engagement zeigt die zweite Chinamarke ZX Moto. Um den Rennstreckenbetrieb und die Entwicklung kümmert sich Evan Bros; im Werk in Chongqing, 1800 Kilometer südwestlich von Peking, wird Vollgas an der Umsetzung der Ideen aus Italien gearbeitet. Vizeweltmeister Valentin Debise bleibt ebenso wie der Italiener Federico Caricasulo. ZX Moto rüstet weiterhin nur ein WM-Team aus, will sich aber zusätzlich in nationalen Meisterschaften einbringen –
Honda verlängerte mit Ana Carrasco
ZX und QJ pushen derzeit mehr als alle anderen Marken in dieser Kategorie. Kawasaki und Honda stellen ebenfalls ein Werksteam, diese werden aber mit deutlich geringerem Einsatz betrieben. Kawasaki hat sich von den mehrfachen Laufsiegern Jeremy Alcoba und Domi Aegerter getrennt, ihre Nachfolger sind Sportbike-Vizeweltmeister David Salvador und der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia. Honda bringt ein Facelift der CBR600RR und hat
Yamaha hatte 2026 drei werksunterstützte Teams, nach dem Wegfall von Ten Kate werden es im nächsten Jahr nur noch zwei sein: Die Weltmeistermannschaft AS des Schweizers Andrea Quadranti sowie GMT94 von Christophe Guyot. Weil
Das Yamaha-Privatteam Kofler Motorsport muss abwarten, ob der Startplatz von Andrea Kofler bestätigt wird, diese Formalie gilt für alle. Geht das seinen Weg, sehen wir auch 2027 einen Österreicher im Feld.
Triumph mit neuem Bike und Werksteam
Triumph verdoppelt sein Werksengagement und hat das neue Renegade-Team mit dem Prädikat «Factory Racing» versehen, während die etablierte und erfolgreiche PTR-Truppe von Simon Buckmaster nur noch als «unterstützt» bezeichnet wird. Da die Street Triple maßgeblich von PTR entwickelt wurde, dürften die Benennungen in der Realität kaum einen Unterschied ausmachen. Triumph hat für 2027 ein
Ducati hat ebenfalls ein «neues» Motorrad, die bereits im Herbst 2025 vorgestellte Panigale V2 mit zwar geringerer Leistung, aber deutlich reduziertem Gewicht. Ducati wird voraussichtlich auch 2027 die meisten Motorräder im Feld haben,
Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:
Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)
Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I)
ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)
Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?
QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)
AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)
GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen
Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)
VFT Yamaha: Filippo Farioli (I)
PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)
Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)
Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen
Feel Ducati: Philipp Öttl (D)
Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen
WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen
Althea Ducati: Alessandro Zaccone (I), noch offen
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