Das Grid der Supersport-WM 2027 steht, wie dieses Jahr werden acht Marken mitmischen. Weil das Motozoo-Team den Hersteller wechselt, kommt zwar einerseits Suzuki hinzu , andererseits bricht aber MV Agusta weg .

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Die Hoffnungen waren groß, dass KTM als neunte Marke dazustößt, doch die Entwicklung der 990 RC R ist noch nicht abgeschlossen . Das Freudenberg-Team will deshalb im nächsten Jahr zur WM-Vorbereitung mit Jonas Folger in der IDM antreten.

Für einen Paukenschlag hat Anfang Oktober der chinesische Hersteller QJ Motor gesorgt , der einen mehrjährigen Vertrag mit dem erfolgreichsten Team der Supersport-WM geschlossen hat, mit Ten Kate Racing aus den Niederlanden. Can Öncü und Zonta van den Goorbergh werden für 2027 ein Motorrad bekommen, das mit der diesjährigen QJ nicht mehr viel zu tun hat. 2028 soll dann ein grundlegend neues Modell kommen.

Ebenfalls riesiges Engagement zeigt die zweite Chinamarke ZX Moto. Um den Rennstreckenbetrieb und die Entwicklung kümmert sich Evan Bros; im Werk in Chongqing, 1800 Kilometer südwestlich von Peking, wird Vollgas an der Umsetzung der Ideen aus Italien gearbeitet. Vizeweltmeister Valentin Debise bleibt ebenso wie der Italiener Federico Caricasulo . ZX Moto rüstet weiterhin nur ein WM-Team aus, will sich aber zusätzlich in nationalen Meisterschaften einbringen – mit neuem Motorrad.

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ZX und QJ pushen derzeit mehr als alle anderen Marken in dieser Kategorie. Kawasaki und Honda stellen ebenfalls ein Werksteam, diese werden aber mit deutlich geringerem Einsatz betrieben. Kawasaki hat sich von den mehrfachen Laufsiegern Jeremy Alcoba und Domi Aegerter getrennt, ihre Nachfolger sind Sportbike-Vizeweltmeister David Salvador und der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia. Honda bringt ein Facelift der CBR600RR und hat mit Ana Carrasco verlängert. Die Weltmeisterin in den Klassen Supersport 300 und WCR kam in 44 Supersport-WM-Läufen noch nie über Platz 22 hinaus.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Nur noch zwei offizielle Teams von Yamaha

Yamaha hatte 2026 drei werksunterstützte Teams, nach dem Wegfall von Ten Kate werden es im nächsten Jahr nur noch zwei sein: Die Weltmeistermannschaft AS des Schweizers Andrea Quadranti sowie GMT94 von Christophe Guyot. Weil Champion Albert Arenas in die Superbike-WM und zu Go Eleven Ducati wechselt, brauchte AS eine neue Nummer 1. Diese wurde in Alcoba gefunden , der in den letzten sechs Rennen der Saison 2026 immer auf dem Podium stand, viermal gewann und so noch WM-Bronze eroberte.

Andreas Kofler fährt auch 2027 Weltmeisterschaft Foto: Gold and Goose Photography Andreas Kofler fährt auch 2027 Weltmeisterschaft © Gold and Goose Photography

Das Yamaha-Privatteam Kofler Motorsport wird erneut dabei sein, mit dem ehemaligen Deutschen Meister Andreas Kofler sehen wir auch 2027 einen Österreicher im Feld .

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Triumph verdoppelt sein Werksengagement und hat das neue Renegade-Team mit dem Prädikat «Factory Racing» versehen , während die etablierte und erfolgreiche PTR-Truppe von Simon Buckmaster nur noch als «unterstützt» bezeichnet wird. Da die Street Triple maßgeblich von PTR entwickelt wurde, dürften die Benennungen in der Realität kaum einen Unterschied ausmachen. Triumph hat für 2027 ein neues Homologationsmodell, der Hubraum des Dreizylindermotors wird von 765 auf 798 ccm angehoben. Mit dem zweifachen Weltmeister Dominique Aegerter aus der Schweiz hat sich PTR den erfolgreichsten noch aktiven Fahrer dieser Klasse geangelt .

Ducati hat ebenfalls ein «neues» Motorrad, die bereits im Herbst 2025 vorgestellte Panigale V2 mit zwar geringerer Leistung, aber deutlich reduziertem Gewicht. Ducati wird voraussichtlich auch 2027 die meisten Motorräder im Feld haben, Philipp Öttl aus Ainring bei Salzburg die Maschine im Team Feel Racing pilotieren .

Teams & Fahrer Supersport-WM 2027: