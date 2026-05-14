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Supersport-WM: Wie Dominique Aegerter aus der Ergebniskrise kommen will

Kawasaki und Domi Aegerter sind angetreten, um 2026 die Supersport-WM zu gewinnen. Bislang steht ein sechster Platz als bestes Ergebnis zu Buche – der 15. der Gesamtwertung bemüht sich um Spaß.

Supersport-WM

Domi Aegerter (li.) mit seinem Crew-Chief Manuel Cappelletti
Domi Aegerter (li.) mit seinem Crew-Chief Manuel Cappelletti
Foto: gold & goose
Domi Aegerter (li.) mit seinem Crew-Chief Manuel Cappelletti
© gold & goose

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Die Kawasaki ZX-6R 636 ist kein so ein starkes Paket, wie sich alle Beteiligten nach den beiden Podiumsrängen von Jeremy Alcoba zum Saisonende 2025 für dieses Jahr ausgemalt haben. Den Ton geben Yamaha und Ducati sowie der neue chinesische Hersteller ZX Moto an. Erst auf Gesamtrang 7 folgt Alcoba, mit nicht einmal halb so vielen Punkten wie WM-Leader Albert Arenas (Yamaha).

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Den 65 Punkten von Alcoba stehen 21 von Teamkollege Dominique Aegerter gegenüber. Der zweifache Supersport-Champion aus der Schweiz hat Platz 6 im ersten Lauf in Assen als bestes Saisonergebnis vorzuweisen, wo ihm aber nicht einmal eine Sekunde zum Sieg fehlte. Alcoba wurde zuletzt in Balaton Vierter und verpasste das Podium nur um 0,4 sec.

Die Ursachen, weshalb das Dreamteam Aegerter und Kawasaki nicht so erfolgreich ist wie erwartet, sind auf beiden Seiten zu suchen. Die ZX-6R muss sehr spezifisch gefahren werden, dass ein Großteil der Wintertests ins Wasser fiel, war ein schwerer Rückschlag für Domi und brachte ihn um dringend notwendige Fahrzeit auf dem Motorrad. Außerdem gab es immer wieder technische Gebrechen, beim Saisonstart in Australien fiel Aegerter gleich in beiden Läufen aus.

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Inzwischen wurden mehrere Tests angesetzt. Weil die Veranstaltungen in Assen, Balaton, Most, Aragon und Misano aber im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden, sind diese erst im Sommer möglich. Dann sind mindestens 7 der 12 Events gelaufen und es geht bereits um die Weichenstellung für 2027.

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Domi Aegerter hat körperlich und mental trainiert

Bis dahin bemüht sich Aegerter, aus dem Tief zu kommen. «Ich bin bestens auf Most vorbereitet», unterstrich der 35-Jährige vor den Rennen in Nordböhmen. «Ich habe viel körperliches und mentales Training absolviert, um in Topform zu sein. Ich gehe mit dem Ziel ins Wochenende, so frei und locker wie möglich zu fahren und Spaß mit dem Motorrad zu haben. Abgesehen davon möchte ich gut mit dem Team zusammenarbeiten, um die Arbeit von uns allen zu verbessern – die Kommunikation und mein Gefühl für das Motorrad. Es ist wichtig, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln. Wenn wir diese Dinge gut hinbekommen, wird der Rest von allein kommen. In erster Linie müssen wir uns auf uns selbst konzentrieren.»

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2026

Pos

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1

Albert Arenas

AS Racing Team

150

2

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

117

3

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

97

4

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

89

5

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

88

6

Lucas Mahias

GMT94 Yamaha

65

7

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

65

8

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

57

9

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

57

10

Matteo Ferrari

WRP Racing

56

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