Training Supersport-WM Aragon: Can Öncü 1. – Top-23 innerhalb 0,836 sec!

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 13.55 Uhr geht es bereits ins Qualifying. Als es um 9.40 Uhr losging, hatte es schon 27 Grad Celsius, zur Halbzeit führte Can Öncü auf der Ten-Kate-Yamaha vor Markenkollege Roberto Garcia (GMT94) und dem WM-Dritten Jaume Masia (Orelac Ducati).

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15 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd, mit noch 10 min auf der Uhr katapultierte sich der WM-Führende Albert Arenas (AS Yamaha) mit 1:53,805 min an die Spitze. Zum Rundenrekord 1:52,097 min von Can Öncü, aufgestellt im Vorjahr im Warm-up, fehlt aber noch viel.

Filippo Farioli (VFT Yamaha) löste Arenas an der Spitze ab, während Most-Doppelsieger Valentin Debise auf der chinesischen ZX Moto Platz 2 übernahm. In den letzten fünf Minuten wurde das Ergebnis wild durcheinandergewürfelt.

Am Ende lag Can Öncü vorne

Am Ende stand Öncü in der Zeitentabelle mit 1:53,503 min auf Platz 1, gefolgt von Ex-Weltmeister Lucas Mahias (GMT94 Yamaha), Alessandro Zaccone (Althea Ducati), Garcia, Matteo Ferrari (WRP Ducati) und Tom Booth-Amos (Triumph).

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WM-Leader Arenas landete auf Platz 9, direkt vor ihm platzierte sich sein größter WM-Widersacher Debise. Philipp Öttl (Feel Ducati) lag zeitweise auf dem dritten Rang, verzichtete auf die Zeitenjagd mit neuen Reifen und wurde 18.

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