Balaton, Training: Ducati-Duo vorn, schwarze Flagge für Philipp Öttl

Unmittelbar nach dem FP1 der Superbike-WM gingen im Balaton Park die 33 Piloten der Supersport-WM auf die Strecke. Der Asphalt hatte sich dank der Sonne auf bereits 31°C erwärmt. Wie gewohnt hatten die Fahrer 40 Minuten, um sich für die Superpole am Nachmittag und die beiden Rennen am Samstag und Sonntag vorzubereiten.

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Yamaha-Pilot Can Öncü gab zu Beginn des Tempo vor und behauptete sich an der Spitze. Für Assen-Sieger Philipp Öttl (Ducati) begann das Wochenende nicht nach Plan: Der Deutsche hatte einen harmlosen Sturz in Kurve 1, setzte sie Session daraufhin aber fort. Laut Reglement ist nach einem Sturz eine Rückkehr an die Box vorgeschrieben. Ihm wurde die schwarze Flagge gezeigt.

Zaccone lange vorn, Masia schob sich später an die Spitze

Althea-Ducati-Pilot Alessandro Zaccone übernahm zur Halbzeit der Session die Führung. Auch Ducati-Markenkollege Jaume Masia legte zu und schob sich auf die zweite Position. Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba kratzte in der Schlussphase an der Bestzeit und reihte sich nur 0,050 Sekunden hinter Zaccone auf der zweiten Position ein.

In den finalen zehn Minuten sah man einige Stürze. Oliver König (Triumph) und Mattia Casadei (Ducati) sorgten in Kurve 11 für gelbe Flaggen. Honda-Pilot Corentin Perolari flog in Kurve 15 via Highsider ab.

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Kurz vor dem Ablaufen der Trainingszeit purzelten die Zeiten an der Spitze: Masia übernahm mit einer 1:42,965er-Zeit die Führung vor Matteo Ferrari (Ducati) und Öncü. Filippo Farioli (Yamaha) wurde Vierter vor Alcoba. Zaccone wurde bis auf die sechste Position durchgereicht.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Philipp Öttl auf Position 12, Dominique Aegerter nur 27.

Das ZX-Moto-Duo erlebte einen herausfordernden Auftakt: Valentin Debise wurde Elfter, Teamkollege Federico Caricasulo landete auf der 22. Position.