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Balaton, Training: Ducati-Duo vorn, schwarze Flagge für Philipp Öttl

Ducati-Pilot Jaume Masia stellte beim Trainingsauftakt der Supersport-WM in Ungarn die Bestzeit auf. Philipp Öttl stürzte und kehrte nicht wie vorgeschrieben an die Box zurück.

Sebastian Fränzschky

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl kehrte nach dem Sturz nicht an die Box zurück
Philipp Öttl kehrte nach dem Sturz nicht an die Box zurück
Foto: Donnyfoto
Philipp Öttl kehrte nach dem Sturz nicht an die Box zurück
© Donnyfoto

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Unmittelbar nach dem FP1 der Superbike-WM gingen im Balaton Park die 33 Piloten der Supersport-WM auf die Strecke. Der Asphalt hatte sich dank der Sonne auf bereits 31°C erwärmt. Wie gewohnt hatten die Fahrer 40 Minuten, um sich für die Superpole am Nachmittag und die beiden Rennen am Samstag und Sonntag vorzubereiten.

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Yamaha-Pilot Can Öncü gab zu Beginn des Tempo vor und behauptete sich an der Spitze. Für Assen-Sieger Philipp Öttl (Ducati) begann das Wochenende nicht nach Plan: Der Deutsche hatte einen harmlosen Sturz in Kurve 1, setzte sie Session daraufhin aber fort. Laut Reglement ist nach einem Sturz eine Rückkehr an die Box vorgeschrieben. Ihm wurde die schwarze Flagge gezeigt.

Zaccone lange vorn, Masia schob sich später an die Spitze

Althea-Ducati-Pilot Alessandro Zaccone übernahm zur Halbzeit der Session die Führung. Auch Ducati-Markenkollege Jaume Masia legte zu und schob sich auf die zweite Position. Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba kratzte in der Schlussphase an der Bestzeit und reihte sich nur 0,050 Sekunden hinter Zaccone auf der zweiten Position ein.

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In den finalen zehn Minuten sah man einige Stürze. Oliver König (Triumph) und Mattia Casadei (Ducati) sorgten in Kurve 11 für gelbe Flaggen. Honda-Pilot Corentin Perolari flog in Kurve 15 via Highsider ab.

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Kurz vor dem Ablaufen der Trainingszeit purzelten die Zeiten an der Spitze: Masia übernahm mit einer 1:42,965er-Zeit die Führung vor Matteo Ferrari (Ducati) und Öncü. Filippo Farioli (Yamaha) wurde Vierter vor Alcoba. Zaccone wurde bis auf die sechste Position durchgereicht.

Philipp Öttl auf Position 12, Dominique Aegerter nur 27.

Das ZX-Moto-Duo erlebte einen herausfordernden Auftakt: Valentin Debise wurde Elfter, Teamkollege Federico Caricasulo landete auf der 22. Position.

Philipp Öttl steigerte sich nach einem schwierigen Start deutlich und landete auf der zwölften Position, 0,874 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Bemerkenswert war, dass Öttl bis zum Ende mit dem SC0-Reifen fuhr, während vor allem an der Spitze auf frische SCX-Reifen gesetzt wurde. Kawasaki-Pilot Dominique Aegerter belegte mit 2,740 Sekunden Rückstand die 27. Position.

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Can Öncü

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17

+0,208

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Filippo Farioli

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VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

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Jeremy Alcoba

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Simon Jespersen

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