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Training Supersport-WM Cremona: Yamaha vor ZX Moto – heftiger Kofler-Crash!

Filippo Farioli holte sich bei der Supersport-WM in Cremona die Trainingsbestzeit. Philipp Öttl reihte sich auf der 13. Position ein. Andreas Kofler zerstörte seine Yamaha bei einem Sturz in Kurve 1.

Supersport-WM

Yamaha-Pilot Andreas Kofler flog in Kurve 1 ab
Yamaha-Pilot Andreas Kofler flog in Kurve 1 ab
Foto: WorldSBK
Yamaha-Pilot Andreas Kofler flog in Kurve 1 ab
© WorldSBK

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Sonnenschein und 23 Grad empfingen die 34 Piloten der Supersport-WM zum Trainingsauftakt in Cremona. Yamaha-Pilot Albert Arenas reiste als souveräner WM-Leader zur zehnten von zwölf Saisonstationen in die Lombardei. Sein Vorsprung auf ZX-Moto-Pilot Valentin Debise betrug 70 Punkte. Will Debise die WM noch drehen, ist er auf Ausrutscher von Arenas angewiesen.

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Zu Beginn des einzigen freien Trainings am Freitagvormittag gab Can Öncü das Tempo vor. Der Türke näherte sich als Erster der 1:31er-Marke und führte die Wertung mit einer Runde in 1:32,084 min an. Kurz vor der Halbzeit stürzte Öncü in der Zielkurve und brachte seine leicht beschädigte Yamaha R9 anschließend zurück an die Ten-Kate-Box. Zuvor war bereits Markenkollege Aldi Mahendra gestürzt.

Filippo Farioli fuhr am Freitagvormittag die Bestzeit
Filippo Farioli fuhr am Freitagvormittag die Bestzeit
Foto: Donnyfoto
Filippo Farioli fuhr am Freitagvormittag die Bestzeit
© Donnyfoto

Später übernahm Yamaha-Pilot Filippo Farioli mit einer Runde in 1:32,014 min die Spitze. Josh Whatley war zu diesem Zeitpunkt der zweitbeste Ducati-Pilot hinter Matteo Ferrari auf der WRP-Maschine. Beim Anbremsen von Kurve 2 rutschte dem Briten das Vorderrad weg, und er landete im Kiesbett. Philipp Öttl lag nach einer halben Stunde außerhalb der Top-15, hatte aber weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Bestzeit.

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Alcoba mit Kawasaki in den Top-3

Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba übernahm sechs Minuten vor dem Ende die Spitze und drückte die Bestzeit auf 1:32,008 min. Wenig später fiel die Marke von 1:32 min: Farioli umrundete den Kurs in 1:31,837 min und setzte sich erneut auf die erste Position. Auch Federico Caricasulo (ZX Moto) gelang eine hohe 1:31er-Zeit.

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Zwei Minuten vor dem Ende der Session flog Andreas Kofler in Kurve 1 mit hohem Tempo ab und zerstörte dabei seine Yamaha R9. Der Österreicher konnte die Unfallstelle aus eigener Kraft verlassen. Der Kofler-Sturz brachte viele Piloten um eine Schlussoffensive.

Farioli behauptete sich an der Spitze vor Caricasulo. Alcoba brachte Kawasaki in die Top-3. Alessandro Zaccone war als Vierter bester Ducati-Pilot. Can Öncü rutschte nach anfänglicher Führung auf die fünfte Position ab.

Jeremy Alcoba auf der Kawasaki ZX-6R 636
Jeremy Alcoba auf der Kawasaki ZX-6R 636
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba auf der Kawasaki ZX-6R 636
© Gold & Goose

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Valentin Debise beendete das Training auf der neunten Position. WM-Leader Albert Arenas reihte sich nur auf der elften Position ein. Philipp Öttl kam bis auf 0,508 sec an die Bestzeit heran und wurde auf Position 13 geführt.

Enttäuschend lief der Auftakt für Ex-Weltmeister Dominique Aegerter, der stark im Schatten von Kawasaki-Teamkollege Jeremy Alcoba stand und nur auf Position 21 landete.

Supersport-Rückkehrer Bahattin Sofuoglu beendete den ersten Arbeitstag mit QJ Motor auf der 25. Position.

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