Qualifying Supersport-WM Donington: Pole-Position für Öncü – Öttl 10.

Für die Bestzeit im freien Training der Supersport-WM in Donington Park am Freitagmorgen sorgte Triumph-Pilot Tom Booth-Amos. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Can Öncü und Lucas Mahias (beide Yamaha). Der Deutsche Philipp Öttl (Ducati) hatte einen harmlosen Crash, er beendete die erste Session des Wochenendes auf Rang 8.

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Wie schon das FP fand auch das 40-minütige Qualifying am Nachmittag bei sommerlichen Bedingungen statt. Nach sechs Minuten hatte Mattia Casadei einen leichten Rutscher in Kurve 12. Da er seine Ducati auf der Strecke nicht mehr neu starten durfte, musste er sein Bike danach von der Piste schieben.

Nach neun Minuten stürzte Alessandro Zaccone (Ducati) im Bereich der Kurven 9 und 10. Weil danach sehr viel Kies auf der Strecke lag, wurde die Session unterbrochen, um den Asphalt zu reinigen. Zu diesem Zeitpunkt führte Tom Booth-Amos die Session mit 1:29,065 min an. Can Öncü, Albert Arenas, Jeremy Alcoba und Corentin Perolari komplettierten die Top-5 zu diesem Zeitpunkt.

Wenige Minuten später wurde die Session wieder gestartet. Kurz vor Halbzeit fuhr WM-Leader Arenas mit 1:28,951 min eine neue Bestzeit. Zum Vergleich: Den Supersport-Rundenrekord in Donington stellte Adrian Huertas mit 1:28,322 min auf.

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Die Top-5 nach 20 Minuten: Arenas, Booth-Amos, Öncü, Masia und Garcia.

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Zehn Minuten vor dem Ende fuhr Can Öncü mit 1:28,650 min eine neue Bestzeit. Kurz danach stürzte Federico Caricasulo (ZX Moto) in Kurve 10 – er kroch danach sichtlich angeschlagen durchs Kiesbett. Philipp Öttl lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 12, Dominique Aegerter war 13.

Wenig später fuhr Aegerter die elftschnellste Zeit, Kawasaki-Teamkollege Alcoba preschte auf Rang 4 nach vorn. Zaccone hatte seinen zweiten Sturz im Qualifying – wieder in Kurve 10.

In den letzten Runden herrschte reger Betrieb auf der Strecke. An die Zeit von Öncü kam jedoch niemand mehr heran. Oli Bayliss stürzte in Kurve 11.

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Can Öncü holte die Pole-Position. Albert Arenas und Lokalmatador Tom Booth-Amos komplettieren die erste Startreihe.

Aus Reihe 2 werden am Samstag Jeremy Alcoba, Aldi Mahendra und Jaume Masia ins Rennen gehen. Die dritte Startreihe bilden Valentin Debise, Roberto Garcia und Oli Bayliss.

Philipp Öttl beendete das Qualifying auf Rang 10. Dominique Aegerter wurde 13. Andreas Kofler landete mit zwei Sekunden Rückstand auf Platz 26.

