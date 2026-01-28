Weiter zum Inhalt
Supersport-WM für 2026 komplett: WRP Ducati verpflichtet spanisches Talent
Nach dem überraschenden Rückzug von Petr Svoboda musste sich WRP Ducati umorientieren. Als Teamkollegen von Matteo Ferrari verpflichtete das tschechische Team Borja Jimenez.
Supersport-WM
Borja JimenezBorja JimenezFoto: Instagram/Borja Jimenez
Borja Jimenez© Instagram/Borja Jimenez
Nur 40 Tage lagen zwischen der Bestätigung von Petr Svoboda durch WRP Ducati für die Supersport-WM 2026 und der Entscheidung des 23-Jährigen, eine längere Pause einzulegen – zu sehr war der Tscheche noch mit den schweren Verletzungen beschäftigt, die er sich im Rahmen der IDM Sportbike auf dem Nürburgring zugezogen hatte.
WRP Ducati erreichte diese Nachricht Anfang Januar. Zwei Wochen später gab Teammanager Frank Krekeler mit Borja Jimenez den Nachfolger und Teamkollegen von Matteo Ferrari bekannt. Der Spanier ist 18 Jahre jung und fuhr 2025 unter anderem die Moto2-EM. «Wir begrüßen einen sehr jungen Fahrer, der jedoch bereits Erfahrung in der Supersport-Kategorie und auch mit Ducati hat. Er kommt aus der europäischen Moto2 und verfügt daher für sein Alter bereits über viel Erfahrung», zählte der Deutsche die Vorzüge von Jimenez auf. «Er wird zwar ein Rookie sein, aber er ist auch ein junges Talent. Wir werden ihm so gut wie möglich helfen, sich in dieser Klasse zu etablieren – die richtigen Leute dafür haben wir.»
Empfehlungen
Teams und Fahrer der Supersport-WM 2026
Startnummer
Fahrer (Nation/Motorrad)
Team
40
Mattia Casadei (I/Ducati)
D34G WorldSSP Racing
43
Simon Jespersen (DK/Ducati)
EAB Racing
10
Leonardo Taccini (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
16
Alessandro Zaccone (I/Ducati)
Ecosantagata Althea Racing
65
Philipp Öttl (D/Ducati)
Feel Racing WorldSSP
5
Jaume Masia (E/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
70
Josh Whatley (GB/Ducati)
Orelac Racing Verdnatura
54
Riccardo Rossi (I/Ducati)
Renzi Corse
11
Matteo Ferrari (I/Ducati)
WRP Racing
91
Borja Jimenez (E/Ducati)
WRP Racing
22
Ana Carrasco (E/Honda)
Honda Racing WorldSSP
6
Corentin Perolari (F/Honda)
Honda Racing WorldSSP
52
Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
77
Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
Kawasaki WorldSSP
88
Andrea Giombini (I/MV Agusta)
Motozoo by Madforce Dubai
73
Jacopo Cretaro (I/MV Agusta)
Flembbo by Racing Development
3
Raffaele De Rosa (I/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
24
Marcos Ramirez (E/QJ Motor)
QJ Motor Factory Racing
32
Oliver Bayliss (AUS/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
69
Tom Booth-Amos (GB/Triumph)
PTR Triumph Factory Racing
50
Ondrej Vostatek (CZ/Triumph)
Compos Racing
25
Oliver König (CZ/Triumph)
Compos Racing
57
Aldi Mahendra (RI/Yamaha)
AS Racing
75
Albert Arenas (E/Yamaha)
AS Racing
37
Roberto Garcia (E/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
94
Lucas Mahias (F/Yamaha)
GMT94-YAMAHA
31
Yuki Okamoto (J/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
61
Can Öncü (TR/Yamaha)
Pata Yamaha Ten Kate Racing
7
Filippo Farioli (I/Yamaha)
VFT Racing
19
Andreas Kofler (A/Yamaha)
YamahaLube Kofler
20
Xavi Cardelus (AND/Yamaha)
Cerba Yamaha Racing
53
Valentin Debise (F/ZXMoto)
Evan Bros Racing
64
Federico Caricasulo (I/ZXMoto)
Evan Bros Racing
  • Supersport-WM
