Supersport-WM in Most: Dramen für die WM-Führenden – ZX Moto jubelt erneut

Die Top-4 der Weltmeisterschaft, Albert Arenas (Yamaha), Jaume Masia (Ducati), Valentine Debise (ZX Moto) und Can Öncü (Yamaha) kamen im zweiten Supersport-Rennen in Most allesamt aus den ersten zwei Startreihen, während der Fünfte Philipp Öttl nur von Position 16 losbrauste.

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Nach der ersten Runde führten die Franzosen Debise und Lucas Mahias (Yamaha) vor Öncü, Arenas und Masia. Öttl war 14., der Schweizer Dominique Aegerter (Kawasaki) 16. und der Deutsche Meister Andreas Kofler (Yamaha) aus Österreich 18.

Zu Beginn der vierten Runde übernahm erstmals Öncü die Führung von Debise, wenig später verbremste sich WM-Leader Arenas und fiel auf Platz 6 zurück.

In der sechsten Runde lag Arenas plötzlich im Kies! Beim Anbremsen auf eine Kurve war es zu einer leichten Berührung zwischen dem außen fahrenden Yamaha-Piloten und seinem WM-Widersacher Masia gekommen. Die FIM-Stewards brummten Masia dafür wegen «unverantwortlicher Fahrweise» eine Long-lap-Strafe auf, die ihn auf Platz 9 zurückwarf.

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Stand zur Halbzeit: Debise auf der chinesischen ZX Moto vor dem Yamaha-Trio Öncü, Sergio Garcia, Mahias sowie dem Triumph-Duo Tom Booth-Amos und Oliver Bayliss. Öttl war 11., Aegerter 15. und Kofler 21.

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In Runde 11 schlug das Pendel für Masia zurück und er stürzte ebenfalls. Damit verspielte er eine goldene Gelegenheit einen guten Teil seiner 36 Punkte Rückstand auf Arenas wettzumachen.

Sieben Runden vor Schluss hatte sich das Führungsquintett Öncü, Debise, Booth-Amos, Mahias und Bayliss 1,5 sec von den Verfolgern abgesetzt, in der drittletzten Runde waren es nur noch Debise, Öncü und Booth-Amos, die die Podestplätze untereinander ausmachten.

Eingangs der letzten Runde bremste sich Öncü in die erste Kurve hinein an Debise vorbei, während Booth-Amos unbedrängt ausrutschte! Kurz darauf crashte auch Lucas Mahias.

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In Kurve 15 hinein überrumpelte Debise Öncü und konnte die Führung bis zum Zielstrich erfolgreich verteidigen. Der Franzose schenkte damit ZX Moto den fünften Saisonsieg, Öncü brachte Yamaha auf Platz 2 und Bayliss sowie Triumph freuten sich über Position 3.

In der Weltmeisterschaft überholte Debise Masia (130 Punkte) und ist jetzt mit 147 Zählern Zweiter hinter Arenas (166).

Alcoba brachte die beste Kawasaki auf Platz 6, Teamkollege Aegerter wurde Zwölfter. Öttl sah die Zielflagge als Achter, Kofler als 24.