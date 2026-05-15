Qualifying Supersport-WM Most: Can Öncü (Yamaha) sorgt für Pole-Rekord

Wie schon das freie Training am Freitagvormittag fand auch die Superpole der Supersport-WM im Autodrom Most bei kühlen Bedingungen statt. Weil die mittlere Hubraumkategorie nur ein freies Training hat, nutzten die Piloten die meiste Zeit des Qualifyings für die Abstimmung der Motorräder.

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Am Vormittag drehte der WM-Dritte Valentin Debise mit der chinesischen ZX Moto in 1:34,389 min die schnellste Runde und war damit gute 0,3 sec besser als der Zweite Can Öncü (Yamaha). Trotz lediglich 20 Grad Celsius Asphalttemperatur war diese Zeit bereits auf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte 2024 Yari Montella (Ducati) mit 1:34,126 min auf.

Can Öncü fuhr im Qualifying bereits in der zweiten fliegenden Runde mit 1:34,336 min schneller als Debise bei seiner Bestzeit am Morgen. Kurz darauf stürzte Mattia Casadei.

Nach 15 min lag Öncü mit 1:33,891 min in der Zeitenliste vorne. Kurz vor Halbzeit der 40-minütigen Session hatte Philipp Öttl (Feel Racing) einen Ausrutscher in Kurve 1, konnte seine Ducati aber aufheben und an die Box zurückkehren.

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Dann begann die Zeitenjagd und die Fahrer konnten sich reihenweise verbessern. Oli Bayliss (Triumph) und Debise schafften es wie Öncü unter 1:34 min. 12 min vor Schluss steigerte sich der Türke auf 1:33,802 min, drei Minuten später pflügte er mit seiner R9 durchs Kiesbett.

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Strafversetzung für Valentin Debise

Für die letzten fünf Minuten ließen zahlreiche Fahrer neue Reifen montieren, doch an die Bestzeit von Öncü aus dem Ten-Kate-Team kam keiner heran. Mit Pole-Rekord wurde er Erster vor Yamaha-Kollege Lucas Mahias und ZX-Moto-Ass Debise. Bitter für den Franzosen: Wegen Bummelns auf der Ideallinie im freien Training wird er in der Startaufstellung des ersten Rennens am Samstag (Start 12.30 Uhr) um drei Plätze nach hinten strafversetzt, steht also nur auf Grid-Position 6.

WM-Leader Albert Arenas (Yamaha), der im Gegensatz zu den bisherigen vier Rennstrecken im Kalender Most nicht kannte, wurde im freien Training lediglich 18. Im Qualifying konnte sich der Spanier eindrucksvoll auf Platz 4 steigern, steht aber dank der Strafe für Debise in Reihe 1. Reihe 2 bilden Bayliss, Roberto Garcia (Yamaha) und Debise.

Damit hat Arenas einen gewaltigen Vorteil gegenüber seinem direkten WM-Widersacher Jaume Masia (Ducati), der sich als Zwölfter nur für die vierte Startreihe qualifizierte.

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Von den deutschsprachigen Piloten war wenig zu sehen: Der Bayer Philipp Öttl (Ducati) belegte mit 0,920 sec Rückstand Platz 16, der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) wurde respektabler 18. und Dominique Aegerter (Kawasaki) im 33-Teilnehmer-Feld 20.