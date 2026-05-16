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Supersport-WM in Most: ZX Moto aus China erteilte Yamaha eine Lehrstunde

Valentin Debise feierte im ersten Lauf der Supersport-WM in Most seinen vierten Saisonsieg und ließ damit ZX Moto erneut jubeln. Philipp Öttl kämpfte sich auf Platz 9 nach vorne, Domi Aegerter nur 18.

Supersport-WM

Valentin Debise
Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise
© Gold & Goose

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Für die Deutschsprachigen lief das Qualifying in Most katastrophal. Bei Philipp Öttl (Ducati) stellte sich später heraus, dass die Übersetzung in der Elektronik falsch hinterlegt war und der V2-Motor deshalb schlecht ansprach – nur Startplatz 15. Noch schlimmer erging es dem Deutschen Meister Andreas Kofler (Yamaha) und Ex-Champion Dominique Aegerter (Kawasaki), die wegen Bummelns im Training um sechs Startplätze nach hinten strafversetzt wurden, womit sie nur noch auf den Grid-Positionen 24 und 26 standen.

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In der ersten Startreihe standen mit Can Öncü, Lucas Mahias und WM-Leader Albert Arenas drei Yamaha-Piloten, nachdem Valentin Debise (ZX Moto) nach der drittbesten Zeit im Qualifying um drei Startplätze nach hinten musste, weil er im freien Training den WM-Zweiten Jaume Masia (Ducati) behindert hatte, der nur auf Startplatz 11 stand.

Mahias übernahm nach dem Start in die erste Kurve hinein die Führung, gefolgt von Öncü, Sergio Garcia, Arenas und Debise. Öttl geriet in ein Scharmützel und fiel auf Platz 17 zurück.

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In der dritten Runde stürzte Aldi Mahendra auf Platz 6 liegend, während Öncü, Garcia, Mahias, Arenas und Debise vorne lagen. Öttl war zu diesem Zeitpunkt 16., Kofler 18. und Aegerter 24.

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Sturz von Booth-Amos und Kofler

In Runde 6 crashte Tom Booth-Amos (Triumph) auf Platz 6 liegend, während an der Spitze die vier Yamaha-Piloten plus Debise und Oli Bayliss (Triumph) innerhalb einer halben Sekunde lagen. Öttl hatte sich auf Platz 14 und damit in die Punkte vorgearbeitet, Kofler stürzte und prellte sich dabei das rechte Knie.

Zur Halbzeit des 19-Runden-Rennens hatten sich Debise mit der ZX Moto und das Yamaha-Trio Öncü, Garcia und Arenas etwas von den Verfolgern abgesetzt, Öttl war 13. und Aegerter 22.

Garcias GMT94-Yamaha streikte

Sechs Runden vor Schluss schied Garcia auf Podiumskurs liegend mit technischen Problemen an seiner GMT94-Yamaha aus, damit bildeten Debise, Öncü und Arenas die Top-3. Masia konnte sich mit erstaunlicher Pace immer weiter nach vorne arbeiten und lag drei Runden vor Schluss nur noch 1,5 sec hinter dem Führenden auf Platz 5.

In der letzten Runde konnte sich Debise Öncü um einige Zehntelsekunden vom Leib halten und feierte seinen vierten Sieg in dieser Saison mit Klassenneuling ZX Moto aus China. Der Türke aus dem Ten-Kate-Team wurde Zweiter vor Arenas, der seine WM-Führung damit um drei Punkte auf 36 ausbaute, weil Masia als Vierter ins Ziel kam. Öttl betrieb mit Rang 9 Schadensbegrenzung, Aegerter ging als 18. leer aus.

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In der Gesamtwertung liegt Arenas (166 Punkte) vor Masia (130), Debise (122), Öncü (108) und Öttl (96).

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Pos

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Start Nr

01

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

02

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

03

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

04

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

05

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

06

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

07

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

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PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

32

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