Rekordweltmeister zog die Fäden: Ramirez bei QJ Motor raus, Sofuoglu rein

Durch die schnellen Erfolge von ZX Moto wurde QJ Motor vor Augen geführt, was mit konsequentem Handeln und den richtigen Entscheidungen möglich ist. Obwohl QJ bereits seit 2024 werksseitig in der Supersport-WM engagiert ist und zudem der größere Hersteller mit den potenziell größeren Möglichkeiten ist, wurde man vom chinesischen Konkurrenten regelrecht vorgeführt. Der beste ZX-Moto-Pilot, der Franzose Valentin Debise, ist im ersten Jahr mit sechs Siegen und sieben Podestplätzen Zweiter der Gesamtwertung. Für QJ-Motor hat Raffaele De Rosa hingegen erst zuletzt in Magny-Cours die ersten drei WM-Punkte eingefahren; der Italiener belegt WM-Rang 26.

Werbung

Werbung

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit Mitte Juli, dass sich QJ für 2027 neu aufstellen wird . Dies beinhaltet eine eigene Rennabteilung, die Kooperation mit einem anderen Team und wohl auch ein neues Motorrad, das aber erst 2028 zur Verfügung stehen wird.

Neu bereits am kommenden Wochenende in Cremona: Mit Bahattin Sofuoglu kommt ein starker und erfahrener Supersport-Pilot ins Team. Der 23-Jährige trennte sich dafür vom Superbike-Team Motoxracing und übernimmt bei QJ das Motorrad von Marcos Ramirez, von dem man sich mehr versprochen hatte – der Spanier sah nur in neun von 14 Rennen das Ziel und kam nicht über Platz 17 hinaus. Sofuoglu bringt dagegen Erfahrung mit MV Agusta und Yamaha mit und hat einen Sieg und vier Podestplätze in der mittleren Kategorie vorzuweisen.

Den Deal mit QJ Motor fädelte Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu ein, der die Geschicke aller türkischen WM-Piloten lenkt. «Ich möchte Bahattin für die zwei Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben, und für sein großes Engagement danken», sagte Motoxracing-Teamchef Sandro Carusi. «In Absprache mit Kenan Sofuoglu haben wir ihm gestattet, eine neue Herausforderung anzunehmen, von der ich hoffe, dass sie für seine Zukunft von Bedeutung sein wird.»

Werbung

Werbung

Bahattin – Sohn eines Cousins von Kenan Sofuoglu – hat die SRK800RS bereits im Rahmen eines Tests in Cremona kennengelernt. «Während des Tests im August entstand die Idee, dieses neue Projekt zu starten», verriet Bahattin Sofuoglu. «Im Rahmen dieses Projekts werde ich die letzten drei Rennen der Supersport-Saison mit dem QJ Motor Factory Team bestreiten. Ich freue mich sehr darauf, auf mein neues Motorrad zu steigen, und bin hochmotiviert, mein Bestes zu geben.»

Und was wird aus Ramirez? Der 28-Jährige hatte bereits seine Fühler in der Moto2 ausgestreckt und nahm 2026 in verschiedenen Teams an bisher fünf Events teil. Seine Vereinbarung mit dem Forward-Team endete jedoch mit dem Spielberg-GP am vergangenen Wochenende.