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ZX Moto: Der erste WM-Titel soll spätestens 2028 gewonnen werden

ZX Moto ist weltweit der derzeit am schnellsten wachsende Motorradhersteller, hauptsächlich dank der Erfolge in der Supersport-WM 2026. Für den ersten WM-Titel gibt man sich nicht viel Zeit.

Supersport-WM

ZX Moto greift weiter an
ZX Moto greift weiter an
Foto: WorldSBK
ZX Moto greift weiter an
© WorldSBK

Im Artikel erwähnt

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Nach seinem Austritt bei Kove Moto gründete Zhang Xue 2024 das Unternehmen ZX Moto – das Kürzel sind die Initialen seines Namens. Der Chinese hatte bei seinem ersten Projekt schnell den Einstieg in die seriennahe Weltmeisterschaft und in den Rallye-Sport eingeleitet und es war anzunehmen, dass er dies auch mit ZX Moto tun würde.

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Mit Evan Bros Racing verbündete sich Xue mit einem erfolgreichsten Teams der Supersport-WM und mit der 820RR wurde ein schlagkräftiges Motorrad entwickelt. Valentin Debise wurde mit sechs Siegen und neun Podestplätzen spektakulär Vizeweltmeister – die Erfolge sorgten für einen unglaublichen Anstieg der Nachfrage, das die Produktionskapazitäten überstieg!

«Mit einem solchen Erfolg hatten wir absolut nicht gerechnet», sagte Teammanager Fabio Evangelista auf der Motorradmesse EICMA. «Vor einem Jahr war das noch eine große Herausforderung, und wir sind natürlich sehr glücklich und stolz, diesen Erfolg erreicht zu haben. Nächstes Jahr müssen wir sehr hart arbeiten; das Einzige, was besser ist als der zweite Platz, ist der erste. Es ist nicht einfach, die Meisterschaft zu gewinnen, aber unser Ziel mit Zhang Xue ist es, bis 2028 eine Meisterschaft zu gewinnen. Der Schlüssel zu unserem bisherigen Erfolg lässt sich in zwei Wörtern zusammenfassen: extreme Geduld. Diese gegenseitige Geduld macht die Beziehung zwischen beiden Seiten sehr stark.»

Im Artikel erwähnt

In der neuen Saison wird eine mehr auf den Rennsport ausgelegte Version des Dreizylindermotorrades eingesetzt, das den Namen 820RR-R trägt und bisher nicht für den Einsatz in der mittleren Kategorie homologiert ist. Niemand zweifelt daran, dass der aufstrebende chinesische Hersteller daran scheitern wird.

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«Wir hatten zwar mit guten Ergebnissen gerechnet, aber nicht damit, dass es so gut laufen würde. Wir haben uns mit einem wirklich guten Team zusammengetan, in dem jeden Tag großartige Menschen arbeiten. Unser größter Erfolg in dieser Saison war es, bereits in Runde 2 beide Rennen zu gewinnen», sagte ZX Moto-Rennchef Jesus Rincon. «Für das nächste Jahr wollen wir die RR-R homologieren und weiter vorantreiben; dieses Motorrad ist eine Weiterentwicklung der aktuellen Version von 2026.»

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ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

308

3

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

274

4

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