Team Freudenberg: Offizielles Supersport KTM-Testteam mit Jonas Folger

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Werbung
Wie geplant startet das Team Freudenberg KTM-Paligo Racing mit KTM in eine neue partnerschaftliche Zusammenarbeit, um auf Basis der neuen KTM RC 990 R ein konkurrenzfähiges Rennpaket für die Saison 2027 zu entwickeln. Die Track-Version für ambitionierte Rennfahrer bildet dabei die technische Grundlage. Nach dem Ende der Supersport-300-WM hat sich das Freudenberg-Team vorläufig aus der WM zurückgezogen, möchte aber über kurz oder lang mit Partner KTM wieder zurück auf die internationale Bühne. So lange widmen sich Michael und Carsten Freudenberg weiterhin der Nachwuchsarbeit im Rahmen der Euro Moto, vormals IDM, in der Klasse Sportbike. Dort allerdings mit Motorrädern von Triumph.
Werbung
Werbung
Ziel der gemeinsamen Entwicklungsarbeit von Freudenberg, KTM und Testfahrer Jonas Folger ist es, ein leistungsfähiges Gesamtpaket inklusive eines umfassenden Race-Kits zu schnüren, das perspektivisch sowohl für die Motorrad-Weltmeisterschaft als auch für nationale Meisterschaften homologiert und interessierten Teams angeboten werden kann.
Mit Jonas Folger haben wir zudem einen der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer an unserer SeiteCarsten Freudenberg
Die Entwicklungsarbeit ist über die gesamte Saison 2026 angelegt. Jonas Folger wird das Projekt als Fahrer maßgeblich begleiten und seine internationale Erfahrung in die technische Weiterentwicklung einbringen. Über das Jahr hinweg sind umfangreiche Testprogramme geplant, um das Motorrad systematisch weiterzuentwickeln und auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Erste Wildcard-Einsätze sind Bestandteil des Entwicklungsprogramms und im Rahmen der EuroMoto, ehemals IDM, in der Supersport-Klasse vorgesehen. Diese Rennteilnahmen sollen zusätzliche Daten unter Wettbewerbsbedingungen liefern und die Entwicklung weiter beschleunigen. Den offiziellen Auftakt bildet nun ein sechstägiger Test im März in Valencia mit dem Veranstalter Bike Promotion. Dort beginnt die praktische Entwicklungsphase auf der Strecke, bei der erste Abstimmungen und Basisarbeiten am Motorrad vorgenommen werden.
Werbung
Werbung
Das Projekt wird von Freudenberg und KTM partnerschaftlich getragen und unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, nachhaltige Strukturen im Rennsport aufzubauen und ein konkurrenzfähiges Paket zu entwickeln. «Es erfüllt uns mit großem Stolz, gemeinsam mit KTM dieses Entwicklungsprojekt rund um die neue KTM RC990-R zu starten», versichert Carsten Freudenberg. «Als langjähriger und enger Partner von KTM verbindet uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg. In den vergangenen Saisons waren wir für KTM in der World Supersport 300 Weltmeisterschaft erfolgreich im Einsatz und haben gemeinsam die RC 390 R kontinuierlich zu einem siegfähigen Motorrad weiterentwickelt. Diese enge Entwicklungsarbeit, das gegenseitige Vertrauen und die gesammelte Erfahrung bilden nun eine hervorragende Grundlage für ein ebenso erfolgreiches Projekt mit der RC990-R.»
Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
«Mit Jonas Folger haben wir zudem einen der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer an unserer Seite», weiß er, «das macht die Zusammenarbeit umso wertvoller. Ein großes Dankeschön an KTM und an alle unsere Partner für das Vertrauen und die Unterstützung. Wir sind hochmotiviert und freuen uns sehr auf den ersten gemeinsamen Test in Valencia mit Bike Promotion.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach