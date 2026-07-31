Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Ten Kate auf Abwegen: Beteiligung an innovativem Krankenwagen-Projekt

Als Motorradhändler und erfolgreiches Supersport-Team hat sich Ten Kate einen Namen gemacht. Den Niederländern ist aber auch Nachhaltigkeit wichtig und das führte zu einem ganz neuen Projekt.

Supersport-WM

Ten Kate Racing beteiligt sich über Motonext an einem Krankenwagen-Projekt
Ten Kate Racing beteiligt sich über Motonext an einem Krankenwagen-Projekt
Foto: Motonext
Ten Kate Racing beteiligt sich über Motonext an einem Krankenwagen-Projekt
© Motonext

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ten Kate Racing war eines der ersten bekannten Rennteams, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und auch gelebt hat. Verkleidungen und Bremsbeläge werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und so manche Entwicklung des Motonext getauften Programms fand bereits den Weg abseits des Motorsports. So kommt das für Rennverkleidungen entwickelte Material mittlerweile in Duschwannen für Wohnmobile zur Anwendung.

Werbung

Werbung

Ebenfalls branchenfremd ist ein neues Projekt, an dem sich das in Nieuwleusen ansässige Unternehmen seit Kurzem beteiligt: Ein Krankenwagen mit Elektromotor, wechselbarer Batterie und gewichtssparendem Aufbau. Das Projekt ist eine Initiative von Motonext und basiert auf der Überzeugung, dass bewährte Technologien aus dem Motorsport zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen können. Eine Machbarkeitsstudie belegt: Es ist möglich!

«Jahrelang galt ein vollelektrischer Krankenwagen, der alle betrieblichen Anforderungen des Rettungsdienstes erfüllt, als unmöglich. Durch die Kombination unserer Motorsport-Expertise, der einzigartigen, patentierten Elektromotorentechnologie von Envecotricity und dem Know-how unserer Konsortialpartner haben wir bewiesen, dass dies durchaus möglich ist», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Motonext-Gründer Kervin Bos von Ten Kate und Peter Schorer. «Motonext wurde gegründet, um den Transfer bewährter Technologien aus dem Spitzenmotorsport in gesellschaftliche und industrielle Anwendungen zu beschleunigen. Dass wir gleichzeitig die Umweltbelastung um rund neunzig Prozent reduzieren können, macht diese Weltneuheit umso bemerkenswerter.»

Im Artikel erwähnt

Kenndaten des neuartigen Krankenwagen:

  • Eine Reichweite von mehr als 350 Kilometern

  • Eine Höchstgeschwindigkeit von über 160 km/h, die 20 Minuten lang kontinuierlich aufrechterhalten werden kann

  • Ein innovatives, austauschbares Batteriekassettensystem, das Betriebsunterbrechungen durch Ladevorgänge vermeidet

  • Vollständige Einhaltung der Anforderungen der RDW und des deutschen TÜV

  • Eine Leichtbauweise unter Verwendung von Naturfaserverbundwerkstoffen und wiederverwerteten Materialien

Werbung

Werbung

Übrigens: Envecotricity ist ein in Schortens bei Wilhelmshaven ansässiges Unternehmen, das sich mit elektrisch angetriebenen Motorrädern beschäftigt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

291

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

209

3

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

195

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

178

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

165

6

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

139

7

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

126

8

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

119

9

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

118

10

Matteo Ferrari

WRP Racing

114

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM