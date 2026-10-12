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Das Unvorstellbare wird Realität: Ten Kate verlässt Yamaha für Chinamarke

Mit Honda wurde das Team Ten Kate in der Supersport- und später Superbike-WM groß, 2019 erfolgte der Wechsel zu Yamaha. Für 2027 schlagen die Niederländer einen neuen Weg ein – der überrascht.

Supersport-WM

Die Zusammenarbeit von Ten Kate und Yamaha endetDie Zusammenarbeit von Ten Kate und Yamaha endet
Die Zusammenarbeit von Ten Kate und Yamaha endet
Foto: Facebook/Ronald ten Kate
Die Zusammenarbeit von Ten Kate und Yamaha endet
© Facebook/Ronald ten Kate

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Seit Mitte Juli wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass der chinesische Motorradhersteller QJ Motor einen neuen Partner für die Supersport-WM sucht. Dies geschieht nicht ganz freiwillig, sondern ist den Umständen geschuldet. Seit dem werksseitigen Einstieg 2024 kümmert sich ein Ableger des Puccetti-Teams um die Entwicklung der Rennmaschine und den Sportbetrieb. Die Mannschaft von Manuel Puccetti stellt seit 2025 aber auch das Kawasaki-Werksteam in der Superbike- und Supersport-WM und hat damit mehr als genug zu tun.

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QJ wird zukünftig mehr in die Supersport-WM investieren und ist dabei, eine eigene Rennabteilung im riesigen Werk in China aufzubauen – das macht die Firma zu einem reizvollen und lukrativen Verbündeten.

Anfang September wurde die damals verantwortliche Racing-Managerin zum SBK-Wochenende nach Magny-Cours geschickt, wo sie sich mit den Teams Orelac Ducati, PTR Triumph, AS Yamaha sowie Motoxracing Yamaha zu Gesprächen traf.

Im Artikel erwähnt

QJ Motor kontaktierte Ten Kate

In der Woche darauf kam es zum ersten Telefonat mit Ten Kate, der erfolgreichsten Mannschaft der Supersport-WM, wenig später folgte ein Besuch beim Rennteam aus Nieuwleusen.

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Wie SPEEDWEEK.com herausfand, war seither eine Abordnung von Ten Kate im QJ-Werk, inzwischen wurde ein mehrjähriger Vertrag unterschrieben. Für Ten Kate ist das ein Riesenschritt: Nach vielen Jahren mit Honda, zuerst in der Supersport- und später auch Superbike-WM, erfolgte 2019 der Wechsel zu Yamaha. 2021 und 2022 wurde die Supersport-WM mit Dominique Aegerter gewonnen, 2025 mit Stefano Manzi.

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In den vergangenen Tagen überschlugen sich in Estoril die Ereignisse. Ten Kate teilte Yamaha mit, dass die Zusammenarbeit nach dieser Saison endet. Jeder kann sich an fünf Fingern abzählen, dass der von QJ angebotene Vertrag sehr reizvoll sein muss, nicht nur aus finanzieller, sondern auch sportlicher Sicht.

QJ Motor investiert viel in die Supersport-WM
QJ Motor investiert viel in die Supersport-WM
Foto: QJ Motor
QJ Motor investiert viel in die Supersport-WM
© QJ Motor

Chinesische Motorradindustrie schlagkräftig

ZX Moto hat vorgemacht, wie schlagkräftig die chinesische Motorradindustrie inzwischen ist: Zusammen mit dem Team Evan Bros eroberten sie bereits in ihrer ersten Saison in der Supersport-Klasse mit Valentin Debise WM-Rang 2.

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Gegen Ende der Saison 2027 wird CF Moto in die Superbike-WM einsteigen. Es bedarf nicht viel Vorstellungskraft, dass dies auch der mittelfristige Plan von QJ Motor ist. Mit Ten Kate Racing haben sie ab nächstem Jahr einen Partner an ihrer Seite, der über die nötige Rennsporterfahrung verfügt und bei entsprechender Werksunterstützung viel erreichen kann – 2007 eroberte die Truppe den letzten Superbike-WM-Titel für Honda mit Fahrer James Toseland.

Der erste Fahrer im QJ-Werksteam steht fest

Der letztjährige Vizeweltmeister und aktuelle WM-Dritte Can Öncü bleibt für 2027 bei Ten Kate und wechselt damit ebenfalls von Yamaha zu QJ Motor. Der zweite Fahrer steht noch nicht fest, derzeit beste Chancen auf den Platz hat Moto2-Pilot Zonta van den Goorbergh. Klar ist hingegen, dass QJ Motor 2027 exklusiv mit Ten Kate zusammenarbeitet.

Interessant wird, wie sich die Rennsportaktivitäten von Ten Kate mit QJ mittel- bis langfristig auf den hauseigenen Yamaha Pro Shop auswirken. Ein Visionär könnte leicht auf den Gedanken kommen, dass QJ etwas Ähnliches anstrebt, um Marktanteile zu erobern und die eigene Wichtigkeit im Racing zu steigern.

QJ Motor wurde 1985 gegründet, im hochmodernen Werk in Wenling, 500 km südlich von Shanghai, werden jährlich 1,2 Millionen Bikes und 2 Millionen Motoren produziert. QJ gehört zum Geely-Konzern, der rund 120.000 Mitarbeiter beschäftigt und zu dessen Portfolio auch die Automarken Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Smart und Zeekr gehören.

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