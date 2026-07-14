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Tom Booth-Amos beschert Triumph Heimsiege – doch die Wege trennen sich

Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann Tom Booth-Amos zwei Rennen zur Supersport-WM an einem Wochenende – und das bei seinem Heimrennen in Donington Park. Aber der Haussegen hängt schief.

Supersport-WM

Triumph-Teamchef Simon Buckmaster (li.) mit Tom Booth Amos
Triumph-Teamchef Simon Buckmaster (li.) mit Tom Booth Amos
Foto: gold & goose
Triumph-Teamchef Simon Buckmaster (li.) mit Tom Booth Amos
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Von Freundschaft ist zwischen Tom Booth-Amos und Teamchef Simon Buckmaster schon länger nichts mehr zu spüren. Der Fahrer sagt, er müsse sich mit der Triumph Street Triple 765 dauernd am Limit bewegen, um siegfähig zu sein, und stürze deshalb so oft. Sein Boss meint, er wäre nicht konzentriert und fokussiert genug.

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Trotz der Querelen im Hintergrund erlebten wir in Donington Park eine Machtdemonstration von Booth-Amos, Triumph und dem PTR-Team. Ein Heimsieg eines Briten auf einem britischen Bike und für ein britische Team – das gab es in einer Motorrad-Weltmeisterschaft seit vielen Jahrzehnten nicht mehr.

«TBA» qualifizierte sich für den dritten Startplatz, wurde wegen Bummelns in der Superpole aber um sechs Position nach hinten versetzt. Tom fuhr mit spielerischer Leichtigkeit durchs Feld und konnte sich in Führung sofort absetzen. Als die Zielflagge fiel, lag er 2,4 sec vor dem Zweiten, WM-Leader Albert Arenas (AS Yamaha).

Im Artikel erwähnt

Da er die schnellste Rennrunde gefahren war, stand Booth-Amos für Lauf 2 auf Pole – und siegte erneut souverän, dieses Mal 1,5 sec vor Arenas. Der Jubel im PTR-Team und bei Triumph kannte keine Grenzen, die britischen Fans feierten ihren Helden!

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Tom Booth-Amos feirte ausgelassen mit den Fans
Tom Booth-Amos feirte ausgelassen mit den Fans
Foto: gold & goose
Tom Booth-Amos feirte ausgelassen mit den Fans
© gold & goose

Nie gehörter Jubel für Booth-Amos

«Die Fans zu hören, war sehr cool», erzählte der 30-Jährige im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com, der sich mit seinen zwei Siegen auf den fünften WM-Rang verbessert hat. «Nie zuvor habe ich Leute so für mich jubeln gehört. Heimvorteil habe ich in Donington aber keinen, dort fahre ich erst, seit ich im SBK-Fahrerlager bin – ich fuhr viel öfter in Jerez. Ich weiß nicht warum, aber an diesem Wochenende hatte ich mehr in der Hinterhand und konnte der Gruppe davonfahren. Ich fühlte mich gut, das Bike fühlte sich gut an. Und mein Fahrstil passt zu dieser Strecke mit den flüssigen, schnellen Kurven und dem aggressiven Bremsen – ich war zuversichtlich. Das kam zur richtigen Zeit, ich muss gute Arbeit leisten.»

Erfolg zählt im Rennsport mehr als alles andere, diese Siege werden aber nicht genügen, um die Ehe zwischen dem Engländer und seiner Mannschaft zu kitten. Booth-Amos geht fest davon aus, dass er für 2027 in einem anderen Spitzenteam unterkommt.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

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01

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

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