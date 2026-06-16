Triumph mit Rückenwind aus Misano: Erster Saisonsieg in Donington Park?

Phillip Island und Portimão waren ein Desaster für Tom Booth-Amos, doch seit Assen wurden die Ergebnisse konstanter und vor allem besser. Der erste Saisonsieg rückt näher und näher – nach Platz 4 im ersten Lauf stieg das Aushängeschild im zweiten Rennen auf dem Misano World Circuit als Zweiter auf das Podest – nur WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) war schneller.

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«Das hatte ich schon nach Aragón gesagt: So wird es jetzt die restliche Saison sein oder zumindest wie es sein sollte», betonte der Engländer gegenüber SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach schmunzelnd. «Dass ich als Dritter aus der ersten Reihe gestartet bin, hat es mir natürlich etwas leichter gemacht. Wenn man nur Siebter ist, ist es durch die unterschiedlichen Konzepte der Motorräder so viel schwieriger. Unser Bike hat eine hohe Endgeschwindigkeit, allerdings fehlt uns Drehmoment. Bei jedem Überholmanöver muss ich das Limit ausreizen. Wenn ich aber unbedrängt meine Linie fahren kann, funktioniert die Triumph ausgesprochen gut.»

Vor Misano wurde das Balancesystem angepasst, und zwar nicht zum Vorteil von Triumph. Das komplexe Verfahren ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen und wird öffentlich nicht kommuniziert.

«Ja, sie haben uns noch mehr kastriert», ätzte der 30-Jährige. «Ich wusste nichts davon, aber gleich im freien Training fühlte es sich an, als hätte ich Fehlzündungen – da haben sie es mir erzählt. Wenn ich also das Gas voll aufreiße, kommt das System nicht hinterher und regelt noch mehr ab als ohnehin. Geholfen hat es uns also wahrlich nicht. Meiner Meinung nach sollten sie uns besser die Drehzahl reduzieren, als das Drehmoment zu beschneiden.»

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Wenn die Kräfteverhältnisse bis zum Saisonende so blieben, welche Platzierung in der Gesamtwertung hält Booth-Amos für realistisch? Nach Misano ist der Triumph-Pilot mit 115 Punkten WM-Sechster.

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«Schwer zu sagen. Ich denke, dass WM-Vierter möglich ist – so wie schon 2025», grübelte Booth-Amos. «Die Top-3 sind für uns zu stark: Masia ist richtig gut und der liegt 50 Punkte vor mir, das ist kaum aufzuholen. Aber wenn es so weitergeht wie zuletzt und ich mich weiter so gut fühle, dann vielleicht. Und nicht zu vergessen: Als Nächstes kommt mein Heimrennen in Donington, da bin ich immer stark!»