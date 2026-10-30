Riesendeal für Triumph: SSP-WM 2027 mit zweifachem Champion Domi Aegerter

Die beiden wichtigsten Statistiken der Supersport-Weltmeisterschaft führt der Türke Kenan Sofuoglu mit fünf Titeln und 43 Siegen an. Obwohl er bislang nur drei Jahre in dieser Klasse fuhr, ist Dominique Aegerter mit zwei Titeln und 27 Siegen die Nummer 2. Neben den beiden Genannten konnten nur der Franzose Sébastien Charpentier und der Australier Andrew Pitt zwei Titel erobern, mit 12 und 7 Siegen liegen sie jedoch deutlich zurück. Im Gegensatz zu Aegerter hatten diese drei Könner aber jeweils nur ein Rennen pro Wochenende.

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Wie von SPEEDWEEK.com am 27. Oktober berichtet, unterschrieb Aegerter für 2027 beim Team PTR Triumph des ehemaligen 500er-WM-Piloten Simon Buckmaster. Das ist sowohl für den Engländer als auch die Marke Triumph eine Riesensache: Noch nie stand ein so erfolgreicher Fahrer bei ihnen unter Vertrag!

Die Ziele für nächste Saison sind klar: Triumph will mit der neuen Street Triple 798 den letzten Schritt an die Spitze schaffen. Und Aegerter möchte nach vier mühsamen Saisons an frühere Erfolge in der mittleren Hubraumkategorie anknüpfen. Seine drei Jahre mit Yamaha in der Superbike-WM waren durchwachsenen – Verletzungen, Krankheiten und die wenig schlagkräftige R1 bremsten ihn. Und bei der Rückkehr in die Supersport-WM in diesem Jahr mit dem Kawasaki-Werksteam brauchte der Routinier länger als gedacht, um sich anzupassen – erst beim Saisonfinale in Jerez gelang ihm sein einziger Podestplatz .

Sie haben ein super Paket – ich hoffe, dass es zu mir passt. domi aegerter über triumph

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«Ich bin erleichtert, dass ich mir meine Zukunft gesichert habe und 2027 weiterhin im Spitzenrennsport aktiv sein werde», teilte Aegerter mit. «Ich freue mich sehr, dass ich einen Vertrag beim PTR Triumph Racing Team unter der Leitung von Simon Buckmaster unterschrieben habe. Ich bin sehr glücklich, weiterhin mit einem professionellen Team in der Supersport-WM an den Start zu gehen. Ich kenne Simon schon lange aus dem Fahrerlager; wir hatten einige Male Kontakt, als er noch für einen anderen Hersteller antrat. Ich freue mich auf die neue Saison und auch auf den ersten Test mit dem Triumph-Motorrad. Sie haben ein super Paket, daher hoffe ich, dass es zu mir passt. Im Winter werde ich mein Bestes geben, sowohl bei den Trainingseinheiten mit dem Motorrad als auch im Fitnessstudio, um meine körperliche Verfassung noch weiter zu verbessern und mich auch mental vorzubereiten.»

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Mathias Brunner Weiterlesen

Triumph: Mit Domi Aegerter soll der WM-Titel gelingen

Der Teameigentümer ist ebenfalls hoch erfreut: «Es ist großartig für uns, die Verpflichtung von Domi Aegerter bekanntzugeben, da wir als von Triumph unterstütztes Team mit der neuen Street Triple 798 RS weitermachen werden. Außerdem werden wir zu Beginn einen Vergleichstest mit unserem aktuellen, siegreichen Rennmotorrad durchführen, um sicherzustellen, dass wir beim Saisonstart in Australien mit einem siegfähigen Paket die bestmöglichen Chancen haben. Wie wir wissen, ist Domi einer der erfolgreichsten Fahrer in der Supersport-WM und hat gegen Ende der Saison auf der Kawasaki zu seiner Form zurückgefunden. Wir freuen uns darauf daran anzuknüpfen, wollen den letzten Schritt machen und um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. Wir wissen, dass wir die Mitarbeiter haben; wir wissen, dass wir das Team und das Umfeld haben – und nun mit Domi auch den richtigen Fahrer. Es liegt an uns, als großartiges Team zusammenzuarbeiten, um dies 2027 zu verwirklichen.»

Als Teamkollege bekommt Aegerter den talentierten 21-jährigen Briten Joshua Whatley, der Anfang September 2026 im ersten Rennen in Magny-Cours als Sechster sein bislang bestes WM-Ergebnis einfuhr.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:

Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E) AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND) GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A) ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I) Honda: Ana Carrasco (E), Perolari? QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL) PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB) Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J) Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen Feel Ducati: Philipp Öttl (D) Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen

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