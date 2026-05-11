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Trotz Ungarn-Rückschlag: ZX Moto «mehr als optimistisch» für SSP-WM 2026

Beim Supersport-Meeting in Ungarn feierte ZX Moto mit Valentin Debise einen weiteren Sieg, man musste jedoch mit einem technisch bedingten Ausfall auch den ersten Rückschlag hinnehmen.

Supersport-WM

ZX Moto ist aus dem Stand ein Protagonist
ZX Moto ist aus dem Stand ein Protagonist
Foto: Gold & Goose
ZX Moto ist aus dem Stand ein Protagonist
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Man hatte Supersport-Neueinsteiger ZX Moto zwar viel zugetraut, nicht aber, dass der chinesische Hersteller im ersten Jahr bereits um Siege und möglicherweise um den WM-Titel würde kämpfen können – nach vier Rennwochenenden sind aber nur Albert Arenas (Yamaha) und Jaume Masia (Duati) vor dem besten ZX Moto-Piloten Valentin Debise platziert.

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Debise ist das Aushängeschild des von Evan Bros Racing organisierten Werksteams. Der Franzose holte auf dem Balaton Park Circuit im ersten Lauf einen spektakulären dritten Saisonsieg. «Wir sind mit dem Bewusstsein um unser Potenzial in das erste Rennen gegangen, aber einen Sieg vorherzusagen, war nicht einfach», sagte Teammanager Fabio Evangelista. «Debise war während des gesamten Rennens schnell und hat sich in der Schlussphase klug verhalten, wodurch er sich einen Sieg gesichert hat. Jede Strecke ist für uns eine neue Herausforderung, daher hat jeder Sieg einen besonderen Reiz.»

Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Can Öncü
Can Öncü
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Öncü und Arenas
Öncü und Arenas
Foto: Gold & Goose
Simon Jespersen
Simon Jespersen
Foto: Gold & Goose
Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: Gold & Goose
Tom Booth-Amos
Tom Booth-Amos
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba
Jeremy Alcoba
Foto: Gold & Goose
Mahendra und Öttl
Mahendra und Öttl
Foto: Gold & Goose
Roberto Garcia
Roberto Garcia
Foto: Gold & Goose
Matteo Ferrari
Matteo Ferrari
Foto: Gold & Goose
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Valentin Debise gewinnt den ersten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise und Team
Sieger Valentin Debise und Team
Foto: Gold & Goose
Arenas, Debise, Öncü
Arenas, Debise, Öncü
Foto: Gold & Goose
Sieger Valentin Debise
Sieger Valentin Debise
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
Albert Arenas gewinnt den zweiten Lauf
Foto: Gold & Goose
Sieger Albert Arenas
Sieger Albert Arenas
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Öncü, Arenas, Garcia
Öncü, Arenas, Garcia
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen im Balaton Park
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Dass das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, wurde aber im zweiten Lauf offensichtlich, als der 34-Jährige seine 820RR bereits in Runde 2 mit Defekt abstellen musste. Die Ausfallursache wurde nicht kommuniziert, es handelte sich aber offenbar um ein mechanisches Problem am Motor. «Manchmal hat man schlechte Tage, und das war so einer. Wir beenden ein Wochenende, an dem wir ein unglaubliches Comeback auf die oberste Stufe des Podiums feiern konnten, mit einem leicht bitteren Nachgeschmack», bedauerte Evangelista. «Valentin hatte unmittelbar nach dem Aufsteigen ein ungutes Gefühl und erkannte, dass es sich nicht lohnte, das Rennen fortzusetzen: Unsere Techniker analysieren die Situation, und wir hoffen, die Ursache des technischen Problems schnell zu identifizieren.»

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Schon jetzt ist ZX Moto ein von der etablierten Konkurrenz respektierter Gegner – und das will man in der Supersport-WM 2026 weiter unter Beweis stellen. «Wir haben unser großes Potenzial bestätigt und können für die kommenden Rennen der Saison mehr als optimistisch bleiben», betonte der Italiener.

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Bestzeit

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01

Albert Arenas

AS Racing Team

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75

18

30:59,919

1:42,847

25

02

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

61

18

+0,419

1:42,790

20

03

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

37

18

+0,509

1:42,812

16

04

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

11

18

+1,017

1:42,940

13

05

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

5

18

+2,524

1:42,738

11

06

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

69

18

+3,864

1:43,001

10

07

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

52

18

+5,588

1:42,887

9

08

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

57

18

+12,117

1:43,421

8

09

Simon Jespersen

EAB Racing Team

Simon Jespersen

43

18

+13,801

1:43,118

7

10

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

94

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+14,033

1:43,346

6

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