Trotz Ungarn-Rückschlag: ZX Moto «mehr als optimistisch» für SSP-WM 2026

Man hatte Supersport-Neueinsteiger ZX Moto zwar viel zugetraut, nicht aber, dass der chinesische Hersteller im ersten Jahr bereits um Siege und möglicherweise um den WM-Titel würde kämpfen können – nach vier Rennwochenenden sind aber nur Albert Arenas (Yamaha) und Jaume Masia (Duati) vor dem besten ZX Moto-Piloten Valentin Debise platziert.

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Debise ist das Aushängeschild des von Evan Bros Racing organisierten Werksteams. Der Franzose holte auf dem Balaton Park Circuit im ersten Lauf einen spektakulären dritten Saisonsieg . «Wir sind mit dem Bewusstsein um unser Potenzial in das erste Rennen gegangen, aber einen Sieg vorherzusagen, war nicht einfach», sagte Teammanager Fabio Evangelista. «Debise war während des gesamten Rennens schnell und hat sich in der Schlussphase klug verhalten, wodurch er sich einen Sieg gesichert hat. Jede Strecke ist für uns eine neue Herausforderung, daher hat jeder Sieg einen besonderen Reiz.»

Dass das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, wurde aber im zweiten Lauf offensichtlich, als der 34-Jährige seine 820RR bereits in Runde 2 mit Defekt abstellen musste. Die Ausfallursache wurde nicht kommuniziert, es handelte sich aber offenbar um ein mechanisches Problem am Motor. «Manchmal hat man schlechte Tage, und das war so einer. Wir beenden ein Wochenende, an dem wir ein unglaubliches Comeback auf die oberste Stufe des Podiums feiern konnten, mit einem leicht bitteren Nachgeschmack», bedauerte Evangelista. «Valentin hatte unmittelbar nach dem Aufsteigen ein ungutes Gefühl und erkannte, dass es sich nicht lohnte, das Rennen fortzusetzen: Unsere Techniker analysieren die Situation, und wir hoffen, die Ursache des technischen Problems schnell zu identifizieren.»

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Schon jetzt ist ZX Moto ein von der etablierten Konkurrenz respektierter Gegner – und das will man in der Supersport-WM 2026 weiter unter Beweis stellen. «Wir haben unser großes Potenzial bestätigt und können für die kommenden Rennen der Saison mehr als optimistisch bleiben», betonte der Italiener.