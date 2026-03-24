Unfall mit Fahrerflucht: Aldi Mahendra (Yamaha) hatte riesiges Glück

Der Verkehrsunfall von Aldi Mahendra passierte wenige Tage vor seinem Abflug zum Europaauftakt der Supersport-WM 2026 in Portimão. Der 300er-Weltmeister von 2024 trainierte am Mittwochmorgen in Jakarta mit dem Rennrad, als er mit einem abrupt bremsenden Auto kollidierte.

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Während der Autofahrer sich schnell von der Unfallstelle entfernte, kam der 19-Jährige mit dem Schrecken davon – und einer Schnittverletzung an der linken Hand. Der geflüchtete Autofahrer wurde Berichten zufolge von einem Zeugen verfolgt und gestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nach dem Gewinn der Nachwuchsserie stieg Mahendra mit Yamaha im vergangenen Jahr in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft auf. Beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island fuhr der Teenager im zweiten Lauf als erster Indonesier als Zweiter einen Podestplatz ein.

Seine Teilnahme am zweiten Saisonmeeting ist nicht in Gefahr.

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