Valentin Debise (33): Probefahrt mit der ZXMoto 820RR änderte alles

Aus dem Stand als neuer Hersteller mit einem neuen Motorrad in einem etablierten Feld auf WM-Niveau konkurrenzfähig zu sein, das ist wohl noch keinem Werk gelungen. Genau das ist es, was sich ZXMoto in der Supersport-WM 2026 in Zusammenarbeit mit Evan Bros Racing vorgenommen hat.

Der erst 2024 gegründete Hersteller aus China schickt die 820RR ins Gefecht. Ein Supersportler mit Dreizylindermotor, der in der Spitzenversion RS 150 PS leisten soll. Als Höchstgeschwindigkeit werden nahezu 300 km/h versprochen – im Serientrimm.

Seit der Trennung von Yamaha und dem dadurch möglichen Wechsel zu ZXMoto arbeitet Evan Bros Racing mit Hochdruck daran, eine Supersport-konforme Rennversion der 820RR aufzubauen. Anfang November konnte Valentin Debise das Motorrad auf einer kleinen Rennstrecke in Italien fahren.

«Es war ein spontaner und etwas überhasteter Test», verriet der Franzose. «Das Motorrad war praktisch Serie, allenfalls ein Hybrid. Wir können nicht einfach bei einem Händler alle erforderlichen Teile bestellen, sondern müssen von A bis Z alles selbst erledigen. Es ist ein Haufen Arbeit. Was ich sagen kann, ist, dass mein erster Eindruck ausgezeichnet ist. Es gibt keine gravierenden Mängel, nur kleine Probleme. Der erste Test mit meinem letztjährigen Motorrad war viel schlimmer. Im Gegenteil also, es war sehr positiv.»

