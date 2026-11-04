Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Valentin Debise bekommt einen Wunsch erfüllt: Caricasulo bleibt bei ZX Moto

Mit Valentine Debise als Vizemeister der Supersport-WM 2026 beeindruckte Neueinsteiger ZX Moto. Der Franzose peilt im kommenden Jahr den Titel an und bekommt Federico Caricasulo als Mitstreiter.

Supersport-WM

Valentin Debise und Federico Caricasulo bleiben ein Team
Valentin Debise und Federico Caricasulo bleiben ein Team
Foto: Evan Bros Racing
Valentin Debise und Federico Caricasulo bleiben ein Team
© Evan Bros Racing

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Man hatte mit Supersport-Neuling ZX Moto gerechnet, aber nicht mit einem solch fulminanten Debüt: Mit sechs Siegen und neun Podestplätzen wurde Valentin Debise Vizeweltmeister und sorgte damit für einen Boom der Verkaufszahlen des aufstrebenden chinesischen Herstellers. Auf den überaus konstanten Weltmeister Albert Arenas (Yamaha) – der Spanier stand in 17 von 24 Rennen auf dem Podium – fehlten Debise 81 Punkte.

Werbung

Werbung

«Einerseits war ich etwas traurig, den Titel nicht eingefahren zu haben – ich hatte das Gefühl, dass wir es hätten schaffen können. Vizemeister zu werden, ist natürlich dennoch großartig, zumal es meine bisher beste WM-Platzierung ist», sagte der 34-Jährige auf der Motorradmesse EICMA. «Umso motivierter bin ich für 2027, wenn wir mit dem neuen Motorrad erneut angreifen – ich bin gespannt! Nach Platz 2 ist der Titel unser erklärtes Ziel, ganz klar. Wenn ich mir das Feld anschaue, dann sind wieder einige Fahrer mit Siegpotenzial dabei und es kommen weitere aus der Moto2 hinzu. Die Rennen werden also wieder sehr umkämpft und eng sein, aber ich nehme die Herausforderung gerne an.»

Mit vier Herstellern (ZX Moto, Kove, QJ Motor und CF Moto) ist das Reich der Mitte für die Superbike-WM ein interessanter Markt. Im Kalender 2027 steht mit dem Shanghai Circuit erstmals ein Meeting in China. Für Debise, der in den sozialen Medien neun Millionen Follower hat, wird es ein beschäftigtes Wochenende.

Im Artikel erwähnt

«Etwas Besseres, als dass wir im nächsten Jahr ein Rennen in China haben, konnte uns nicht passieren. Die vielen Fans dort – schon allein die, die ich in diesem Jahr gewonnen habe – werden mir ein intensives Wochenende bereiten», ahnt Debise. «Vor ihnen und im Land von ZX Moto zu fahren, wird klasse. Schade ist nur, dass das Meeting erst am Saisonende kommt und wir noch lange darauf warten müssen. Vorher werden wir mit dem Team die Fabrik besuchen und auf Mitarbeiter und Fans treffen. Wir freuen uns darauf.»

Werbung

Werbung

Nachdem der Vertrag des WM-Zweiten frühzeitig verlängert wurde, ließ ZX Moto seinen Teamkollegen Federico Caricasulo lange zappeln. Nachdem sich der Debise für den Italiener starkgemacht hatte, wurde kurz vor der EICMA auch der 30-Jährige aus Ravenna für 2027 bestätigt.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:

Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)

Motozoo Suzuki: Mattia Casadei (I)

ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)

Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?

QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)

AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)

GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen

Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)

VFT Yamaha: Filippo Farioli (I)

PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)

Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)

Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen

Feel Ducati: Philipp Öttl (D)

Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen

WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen

Althea Ducati: Alessandro Zaccone (I), noch offen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Albert Arenas

AS Racing Team

389

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

308

3

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

274

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

263

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

230

6

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

229

7

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

182

8

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

173

9

Matteo Ferrari

WRP Racing

173

10

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

152

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM