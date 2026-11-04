Valentin Debise bekommt einen Wunsch erfüllt: Caricasulo bleibt bei ZX Moto

Man hatte mit Supersport-Neuling ZX Moto gerechnet, aber nicht mit einem solch fulminanten Debüt: Mit sechs Siegen und neun Podestplätzen wurde Valentin Debise Vizeweltmeister und sorgte damit für einen Boom der Verkaufszahlen des aufstrebenden chinesischen Herstellers. Auf den überaus konstanten Weltmeister Albert Arenas (Yamaha) – der Spanier stand in 17 von 24 Rennen auf dem Podium – fehlten Debise 81 Punkte.

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«Einerseits war ich etwas traurig, den Titel nicht eingefahren zu haben – ich hatte das Gefühl, dass wir es hätten schaffen können. Vizemeister zu werden, ist natürlich dennoch großartig, zumal es meine bisher beste WM-Platzierung ist», sagte der 34-Jährige auf der Motorradmesse EICMA. «Umso motivierter bin ich für 2027, wenn wir mit dem neuen Motorrad erneut angreifen – ich bin gespannt! Nach Platz 2 ist der Titel unser erklärtes Ziel, ganz klar. Wenn ich mir das Feld anschaue, dann sind wieder einige Fahrer mit Siegpotenzial dabei und es kommen weitere aus der Moto2 hinzu. Die Rennen werden also wieder sehr umkämpft und eng sein, aber ich nehme die Herausforderung gerne an.»

Mit vier Herstellern (ZX Moto, Kove, QJ Motor und CF Moto) ist das Reich der Mitte für die Superbike-WM ein interessanter Markt. Im Kalender 2027 steht mit dem Shanghai Circuit erstmals ein Meeting in China. Für Debise, der in den sozialen Medien neun Millionen Follower hat , wird es ein beschäftigtes Wochenende.

«Etwas Besseres, als dass wir im nächsten Jahr ein Rennen in China haben, konnte uns nicht passieren. Die vielen Fans dort – schon allein die, die ich in diesem Jahr gewonnen habe – werden mir ein intensives Wochenende bereiten», ahnt Debise. «Vor ihnen und im Land von ZX Moto zu fahren, wird klasse. Schade ist nur, dass das Meeting erst am Saisonende kommt und wir noch lange darauf warten müssen. Vorher werden wir mit dem Team die Fabrik besuchen und auf Mitarbeiter und Fans treffen. Wir freuen uns darauf.»

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Nachdem der Vertrag des WM-Zweiten frühzeitig verlängert wurde, ließ ZX Moto seinen Teamkollegen Federico Caricasulo lange zappeln. Nachdem sich der Debise für den Italiener starkgemacht hatte , wurde kurz vor der EICMA auch der 30-Jährige aus Ravenna für 2027 bestätigt.

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