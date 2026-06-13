Franzose Debise ist in China ein Star: «Ich wollte niemals berühmt sein!»

ZX Moto-Pilot Valentin Debise und WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) lieferten sich im ersten Supersport-Rennen in Misano einen spannenden Zweikampf bis zur letzten Runde. Debise ging von Startplatz 3 ins Rennen, WM-Leader Albert Arenas hatte als Zweiter des Qualifyings die bessere Ausgangsposition. Debise erwischte einen guten Start und konnte sich zu Beginn in den Top-3 halten. Zwischen ihm, Öncü und Arenas entwickelte sich ein Dreikampf.

Werbung

Werbung

Ab der zweiten Rennhälfte konnten sich Arenas und Debise absetzen. Zu Beginn des letzten Renndrittels hatten die beiden einen Vorsprung von 2,3 sec. In der letzten Runde überholte Debise den Führenden Arenas. Der Spanier konterte, in der letzten Kurve erwischte Debise dann aber die bessere Linie und überquerte die Ziellinie mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Arenas.

Valentin Debise holte in Misano seinen sechsten Saisonsieg. Zudem bescherte er seinem Team Evan Bros Racing aus Italien einen Heimsieg. «Ich liebe es, nach Italien zu kommen mit einem italienischen Team», freute sich Debise. «Schon den ganzen Tag sind Menschen zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Wir sind ständig unterwegs, das Team fühlt sich hier zuhause. Ich kann es in der Box spüren, jeder ist entspannt. Das gibt einem Fahrer ein gutes Gefühl.»

Valentin Debise und Albert Arenas Foto: WorldSBK Valentin Debise und Albert Arenas © WorldSBK

Werbung

Werbung

In welchem Moment im Rennen hat Debise realisiert, dass es heute mit dem Sieg klappen könnte? «Ich war mir zuerst nicht sicher, wie gut meine Pace war. In dieser Hinsicht hatte ich an diesem Wochenende meine Probleme», grübelte der 34-Jährige. «Wir haben dann beim Motorrad Änderungen vorgenommen und ich konnte zu Beginn des Rennens einen guten Speed aufbauen. Ich habe nicht erwartet, dass ich am Anfang mithalten kann. Ich dachte mir, dass sich eine Lücke auftut und ich erst am Ende aufholen kann. Drei Runden vor Schluss habe ich dann gesehen, dass das Bike von Arenas etwas zu rutschen begann. Ich hingegen habe mich komfortabel gefühlt und bis zur letzten Runde gewartet, um ein Überholmanöver zu versuchen. Albert war das gesamte Rennen über sehr stark.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Hatte er am Ende des Rennens mehr Reserven, was die Reifen angeht? «Ich weiß nicht, ob es allein an den Reifen lag. Ich denke, es hängt mehr mit dem Bike-Setup zusammen. Das Team bereitet immer ein Setup vor, dass auf das Rennende ausgelegt ist», erklärte Debise. «Am Ende habe ich mich besser gefühlt. Es geht mehr darum, wie das Fahrwerk mit dem Reifen harmoniert. Das hilft mir, um mehr Speed zu haben.»

Auch die schnellste Rennrunde ging an Debise – somit wird der ZX Moto-Fahrer am Sonntag von der Pole-Position ins Rennen gehen. «Es ist cool, die schnellste Rennrunde erzielt zu haben. Ich glaube, dass ich die Rangliste mit den schnellsten Rennrunden anführe. Ich weiß nicht, ob es einen BMW zu gewinnen gibt. Aber auch wenn es nur ein Paket mit Schokolade gibt, werde ich es nehmen», lachte Debise. «Ich war aber überrascht, dass wir heute vorne nur zu zweit waren. Ich hätte eine größere Gruppe erwartet. Wir müssen ruhig bleiben und morgen sehen, was wir für eine Gelegenheit bekommen.»

Seit Debise bei ZX Moto fährt und mit dem 2026 neu eingestiegenen Hersteller so viele Erfolge erzielt, ist er in China eine Berühmtheit geworden. Zudem kommen viele Chinesen zu den Rennen, um ihn anzufeuern. «In wollte niemals berühmt sein. Es ist aber schön, Menschen zu sehen, die dir zujubeln. Es ist ein gutes Gefühl.»

Werbung

Werbung

In der WM-Tabelle konnte Valentin Debise Jaume Masia (Ducati) überholen. Er ist nun mit 38 Punkten Rückstand der erste Verfolger von Albert Arenas.