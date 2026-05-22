«Fair und intelligent»: Valentin Debise schwärmt von Can Öncüs Fahrweise

Das zweite Rennen der Supersport-WM in Most bot den Zuschauern eines der spektakulärsten Duelle der bisherigen Saison. Über weite Strecken kämpften Valentin Debise und Can Öncü Rad an Rad um den Sieg. Die beiden Piloten schenkten sich nichts, überholten sich mehrfach gegenseitig und bewegten sich dabei konstant am absoluten Limit.

Werbung

Werbung

Am Ende setzte sich Debise knapp durch und feierte seinen bereits fünften Sieg der Saison . Doch mindestens genauso bemerkenswert wie das Ergebnis war die Art und Weise, wie beide Fahrer miteinander umgingen. Gerade bei Can Öncü galt aggressives Racing in der Vergangenheit immer wieder als Kritikpunkt. Der Yamaha-Pilot war im Fahrerlager lange Zeit umstritten.

Valentin Debise schwärmt vom Duell mit Can Öncü

Umso bemerkenswerter fiel deshalb das Lob von Debise nach dem Rennen aus. Der Franzose zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des Türken und sprach mit großem Respekt über das Duell. «Can ist immer ein sehr guter Rivale», erklärte Debise nach dem Rennen im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich mag, wie er fährt.»

Dabei erinnerte der ZX-Moto-Pilot auch an die Vergangenheit. «Früher war er auf eine unschöne Art aggressiv», meinte Debise offen. «Jetzt ist er zwar immer noch aggressiv, aber gleichzeitig sehr sauber unterwegs.»

Werbung

Werbung

Genau diese Balance macht Öncü laut Debise inzwischen zu einem der stärksten Gegner im Feld. «Es ist eine Freude, gegen ihn zu fahren», erklärte der Franzose. «Es macht mir keine Angst, gegen ihn zu kämpfen, weil er sehr intelligent fährt.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Can Öncü analysiert seine Gegner sehr geschickt

Besonders im direkten Zweikampf spürte Debise die taktische Stärke seines Rivalen. «Wenn ich ihn überholte, passte er bereits in der nächsten Runde seine Linien an, damit ich ihn dort nicht noch einmal überholen kann», schilderte der Franzose beeindruckt. «Außerdem änderte er seine Linien genau an den Stellen, an denen er bemerkte, dass ich stärker bin.»

Gerade diese Fähigkeit unterscheidet laut Debise inzwischen die Topfahrer im Feld von den weniger erfahrenen Piloten. Öncü agiere nicht mehr nur instinktiv aggressiv, sondern analysiere seine Gegner Runde für Runde und reagiere sofort auf deren Stärken und Schwächen. «Es war extrem hart, gegen ihn zu kämpfen», gab Debise zu. «Aber gleichzeitig hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht.»

Werbung

Werbung

Das intensive Duell unterstreicht auch die aktuelle Stärke der Supersport-WM. Während in anderen Kategorien einzelne Hersteller dominieren, liefern sich in der mittleren Klasse regelmäßig Fahrer verschiedener Marken enge Kämpfe auf höchstem Niveau. Besonders Yamaha und ZX Moto präsentierten sich in Most extrem stark. Auch Triumph schaffte den Sprung aufs Podium. Für Ducati war es ein eher schwieriges Wochenende.

Für Debise war der harte Zweikampf mit Öncü zugleich ein weiterer Beweis dafür, wie sehr sich der Türke in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Der frühere Ruf als unkontrolliert aggressiver Fahrer scheint immer mehr der Vergangenheit anzugehören. Stattdessen etabliert sich Öncü zunehmend als kompletter Spitzenpilot, der Geschwindigkeit, Härte und Rennintelligenz miteinander verbindet.