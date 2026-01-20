Vom Windkanal in Genf nach Jerez: Aegerters nächster Schritt mit Kawasaki
Dominique Aegerter arbeitete mit Puccetti in Genf an der Aerodynamik der Kawasaki ZX-6R 636 und wird diese Woche in Jerez beim zweitägigen Test den Grundstein für die Supersport-WM 2026 legen.
Mit dem zweitägigen Wintertest in Jerez de la Frontera am 21. und 22. Januar beginnt für die Kawasaki-Werksteams offiziell die Saison 2026. Neben Philipp Öttl steht aus deutschsprachiger Sicht Dominique Aegerter im Fokus, der gemeinsam mit Jeremy Alcoba für das Kawasaki WorldSSP Team an den Start geht und die nächsten Entwicklungsschritte auf der ZX-6R 636 machen will. Der Test in Andalusien bildet den Auftakt einer intensiven Vorbereitungsphase, an deren Ende der Saisonstart in Phillip Island in Australien steht.
Aegerter konnte die Kawasaki bereits vor dem Jahreswechsel kennenlernen. Im November pilotierte der Schweizer die ZX-6R 636 in Jerez und verschaffte sich einen ersten Eindruck vom Motorrad. Ziel des bevorstehenden Tests ist es, die Anpassung an die Supersport-Klasse weiter zu verfeinern und das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Motorrad zu optimieren.
Wertvolle Vorarbeit leistete der zweifache Supersport-Weltmeister bereits vor wenigen Tagen abseits der Rennstrecke, als er gemeinsam mit Alcoba einen umfangreichen Aerodynamik-Test im Windkanal des Hepia-Instituts in Genf absolvierte. Dabei standen die Sitzposition sowie die Aerodynamik von Fahrer und Motorrad im Mittelpunkt, was laut Team zu sehr interessanten Ergebnissen führte.
Teamchef Manuel Puccetti unterstreicht die Bedeutung dieser Vorbereitungsphase und blickt dem ersten Test mit großer Erwartung entgegen: «Wir können es kaum erwarten, bei diesem bevorstehenden Test wieder an die Arbeit zu gehen, der den offiziellen Start unserer Saison 2026 markiert.»
Besonders Aegerter habe von der jüngsten Entwicklungsarbeit profitiert, wie Puccetti betont: «Aegerter und Alcoba waren gerade im Windkanal, was uns wichtige Daten geliefert hat, und sie können es kaum erwarten, wieder auf ihre ZX-6R 636 zu steigen.»
Nach dem Test in Jerez geht es für Aegerter direkt weiter nach Portimao, wo Ende Januar weitere Testtage angesetzt sind. Die kommenden Wochen sind damit entscheidend, um das Paket konkurrenzfähig aufzustellen. Puccetti macht keinen Hehl aus den Ambitionen seines Teams: «Wir sind hoch motiviert und wollen sehen, wie wir uns im Vergleich zur Konkurrenz auf der Strecke messen, nachdem im Winter so intensiv in der Rennabteilung gearbeitet wurde.»
