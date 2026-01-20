Vom Windkanal in Genf nach Jerez: Aegerters nächster Schritt mit Kawasaki

Mit dem zweitägigen Wintertest in Jerez de la Frontera am 21. und 22. Januar beginnt für die Kawasaki-Werksteams offiziell die Saison 2026. Neben Philipp Öttl steht aus deutschsprachiger Sicht Dominique Aegerter im Fokus, der gemeinsam mit Jeremy Alcoba für das Kawasaki WorldSSP Team an den Start geht und die nächsten Entwicklungsschritte auf der ZX-6R 636 machen will. Der Test in Andalusien bildet den Auftakt einer intensiven Vorbereitungsphase, an deren Ende der Saisonstart in Phillip Island in Australien steht.

Werbung

Werbung

Aegerter konnte die Kawasaki bereits vor dem Jahreswechsel kennenlernen. Im November pilotierte der Schweizer die ZX-6R 636 in Jerez und verschaffte sich einen ersten Eindruck vom Motorrad. Ziel des bevorstehenden Tests ist es, die Anpassung an die Supersport-Klasse weiter zu verfeinern und das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Motorrad zu optimieren.

Wertvolle Vorarbeit leistete der zweifache Supersport-Weltmeister bereits vor wenigen Tagen abseits der Rennstrecke, als er gemeinsam mit Alcoba einen umfangreichen Aerodynamik-Test im Windkanal des Hepia-Instituts in Genf absolvierte. Dabei standen die Sitzposition sowie die Aerodynamik von Fahrer und Motorrad im Mittelpunkt, was laut Team zu sehr interessanten Ergebnissen führte.

Auf der Suche nach mehr Topspeed: Dominique Aegerter im Windkanal Foto: Puccetti Auf der Suche nach mehr Topspeed: Dominique Aegerter im Windkanal © Puccetti

Werbung

Werbung

Teamchef Manuel Puccetti unterstreicht die Bedeutung dieser Vorbereitungsphase und blickt dem ersten Test mit großer Erwartung entgegen: «Wir können es kaum erwarten, bei diesem bevorstehenden Test wieder an die Arbeit zu gehen, der den offiziellen Start unserer Saison 2026 markiert.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Besonders Aegerter habe von der jüngsten Entwicklungsarbeit profitiert, wie Puccetti betont: «Aegerter und Alcoba waren gerade im Windkanal, was uns wichtige Daten geliefert hat, und sie können es kaum erwarten, wieder auf ihre ZX-6R 636 zu steigen.»