Von der Moto2 in die SSP-WM: Marcos Ramirez testet die QJ Motor SRK800RS

Mit Marcos Ramirez hat QJ Motor einen soliden Moto2-Piloten verpflichtet. Der 28-Jährige fuhr in den vergangenen drei Jahren regelmäßig Top-10-Ergebnisse sowie vereinzelte Top-5 und Podestplätze ein, fand für die nächste Saison aber kein Team. Der Spanier nimmt die neue Herausforderung in der Supersport-WM 2026 mit Überzeugung an.

Werbung

Werbung

«Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels», sagte Ramirez angesichts Moto2-Aus. «Ich werde in der nächsten Saison ein Werkspilot von QJ Motor sein und ich werde garantiert alles geben und werde die Supersport-Kategorie genießen.»

Der Spanier ersetzt Niki Tuuli, der seinen Rücktritt erklärte.

QJ ermöglichte Ramirez Mitte Dezember einen ungewöhnlich späten Test mit der SRK 800RS. «Das Abenteuer hat begonnen. Es waren die ersten Runden, die ersten Gefühle und der Beginn eines neuen Kapitels», betonte der Spanier.

Werbung

Werbung

Ramirez stößt zu einem guten Zeitpunkt zum chinesischen Hersteller. Die von Raffaele De Rosa mitentwickelte SRK800 erhielt 2025 unterjährig ein umfangreiches Update, mit dem der Italiener sofort bedeutend bessere Ergebnisse erreichte. Platz 9 im ersten Lauf in Estoril war das beste Finish.