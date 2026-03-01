Weiter zum Inhalt
Warum sich Albert Arenas gegen die Moto2 und für Supersport-WM entschied

Mit dem Sieg im zweiten Lauf gelang Albert Arenas ein Einstand nach Maß in der Supersport-WM 2026. Der Yamaha-Pilot hatte aber auch Angebote aus dem Moto2-Paddock.

Kay Hettich
Von

Supersport-WM

Albert Arenas: So sehen Sieger aus
Albert Arenas: So sehen Sieger aus
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas: So sehen Sieger aus
© Gold & Goose

Auf dem Papier ist Albert Arenas einer der wenigen Rookies im Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2026, tatsächlich bringt der Spanier aber einen immensen Erfahrungsschatz mit. Seit 2016 fährt der 29-Jährige international, zuerst in der Moto3 und ab 2021 in der Moto2. Als WM-Achter mit einer Podestplatzierung war die vergangene Moto2-Saison seine beste.

Aus den vergangenen Jahren wissen wir: Die mittlere GP-Kategorie ist eine hervorragende Schule für die Supersport-WM, was die Weltmeistertitel von Sandro Cortese (2018), Randy Krummenacher (2019), Andrea Locatelli (2020), Dominique Aegerter (2021/2022), Nicolò Bulega (2023) und Stefano Manzi (2025) eindrucksvoll beweisen.

Vielleicht hatte Arenas auch diese Erfolge im Hinterkopf, als er sich bewusst gegen Angebote aus der Moto2 und bei AS Racing Yamaha für die Supersport-WM unterschrieb. Mit dem Sieg im chaotischen zweiten Supersport-Lauf führte sich der Katalane perfekt in die seriennahe Weltmeisterschaft ein.

«Ich spürte, dass ich etwas anderes benötige – etwas für die nächsten drei oder fünf Jahre. Deshalb wählte ich die Supersport-WM, als Startpunkt eines Fünfjahresplans», erklärte Arenas auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Bei Yamaha ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, in die Superbike-Kategorie zu wechseln. Ich möchte Rennen gewinnen und diese Meisterschaft ist großartig. Yamaha hat mich sehr umworben und das alles zusammen gab mir ein gutes Gefühl, dass ich in diesem Umfeld gut aufgehoben bin. So ist der Plan und ich kann jeden Tag daran arbeiten. Ich kann hier etwas aufbauen.»

Im Fahrerlager der Superbike-WM geht es ruhiger und familiärer zu, als im wusligen GP-Paddock. Empfindet das Arenas auch so? Ich muss zugeben, darüber habe ich noch gar nicht groß nachgedacht – dafür war ich bisher zu fokussiert auf meinen Job», betonte der Katalane. «Das Format finde ich zumindest super.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Rennen

  4. Warm-up

  5. Startaufstellung

  6. Startaufstellung

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

29:19,159

1:33,364

25

02

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+4,937

0,000

20

03

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+13,967

1:33,551

16

04

Placeholder

Andrea Giombini

Motozoo by Madforce Dubai

Placeholder

Andrea Giombini

88

18

+50,953

1:35,202

13

05

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+1:25,203

1:33,205

11

06

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

17

+1 Runde

1:33,181

10

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

17

+1 Runde

1:33,132

9

08

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

17

+1 Runde

1:33,354

8

09

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

17

+1 Runde

1:33,443

7

10

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

17

+1 Runde

1:32,504

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    19.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    26.–28.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    16.–18.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    30.04. – 02.05.2026
    Zum Event

