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Wegen Endurance-WM: Neuer Supersport-Teamkollege für Ana Carrasco

Wegen einer Verpflichtung in der Endurance-WM fehlt Corentin Perolari beim Supersport-Meeting in Assen. Anstatt des besten Honda-Piloten bekommt Ana Carrasco einen alten Bekannten als Teamkollegen.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Jack Kennedy springt für Corentin Perolari ein
Jack Kennedy springt für Corentin Perolari ein
Foto: Instagram/JackKennedy4
Jack Kennedy springt für Corentin Perolari ein
© Instagram/JackKennedy4

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Es ist erstaunlich, welche Ergebnisse Corentin Perolari mit der betagten Honda CBR600RR in der Supersport-WM erreicht. Bei seinem Heimrennen in Magny-Cours brauste der Franzose im vergangenen Jahr in beiden Rennen als Fünfter über die Ziellinie. In die diesjährige Saison startete der 27-Jährige in Portimão mit den Plätzen 7 und 9 – seine Teamkollegin Ana Carrasco wurde zweimal 27.

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Um die Leistung von Perolari seriös einschätzen zu können, müsste ein zweiter starker Honda-Pilot im Teilnehmerfeld sein, den es 2026 als Stammfahrer jedoch nicht gibt.

Beim Meeting in Assen in einer Woche ist Perolari jedoch für Honda France beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Einsatz und das von CBO Racing organisierte Supersport-Team verpflichtete mit Jake Kennedy einen alten Bekannten als Ersatz. Der aus Dublin stammende Ire gehört seit Jahren zu den besten Piloten in der britischen Meisterschaft und fuhr in 27 Rennen in der Supersport-WM regelmäßig in die Top-10.

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Seinen letzten Auftritt in der Weltmeisterschaft hatte der 38-Jährige in Donington 2023 als Ersatz im Team Evan Bros Racing. In diesem Jahr bestreitet Kennedy für Honda UK die britische Supersport -Serie.

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