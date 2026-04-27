Wie Vater Troy: Oli Bayliss (Triumph) fährt zusätzlich die britische Serie

Obwohl er selbst als Champion der Britischen Superbike-Serie 1999 seine WM-Karriere startete, beförderte Troy Bayliss, der dreifache Superbike-Weltmeister (2001, 2006, 2008) seinen Sohn 2022 direkt in die Supersport-WM. Die ersten drei Jahre mit Ducati, wechselte der mittlerweile 22-Jährige zum Triumph-Team von Simon Buckmaster. Beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island erreichte der Australier als Dritter im ersten Lauf sein bisher bestes Finish.

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Die Verbindung zu Triumph ermöglicht dem jungen Australier nun ein zusätzliches Engagement. Weil das britische Supersport-Team Macadam Triumph Factory Racing Team von Dave Wadsworth einen Ersatz für den verletzten Bradley Perie benötigt, wird Bayliss einspringen. Wegen Terminkonflikten mit der Weltmeisterschaft verpasst Bayliss jedoch die ersten beiden Rennwochenenden in Donington Park und Knockhill. Sein erster Einsatz wird Mitte Juni in Knockhill sein.

«Zunächst wünsche ich Brad nach seinem Unfall eine schnelle und vollständige Genesung und werde während der gesamten Saison mein Bestes für ihn und das Team geben», versicherte Bayliss. «Ich freue mich riesig darauf, dieses Jahr sowohl im British-Superbike-Fahrerlager als auch bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Das bedeutet mehr Zeit auf der Triumph für mich und die Möglichkeit, einige neue Rennstrecken kennenzulernen, worauf ich mich sehr freue. Ein riesiges Dankeschön an Dave und das Macadam-Team sowie an Simon Buckmaster für die Chance, an beiden Serien teilnehmen zu können.»

Bayliss ist im Macadam-Team kein Unbekannter. Bereits 2025 sprang er kurzfristig in Snetterton und nach Platz 4 im Sprint als Zweiter im Hauptrennen auf dem Podium.

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