Wiedersehen mit Dirk Geiger: Wildcard bei der Supersport-WM in Assen

Mit zwei Siegen und sieben Podestplätzen ist Dirk Geiger der erfolgreichste Deutsche in der nach der Saison 2025 abgeschafften Supersport-WM 300. Der Mannheimer verabschiedete sich aber bereits zwei Jahre früher von der WM-Bühne und wechselte auf eine Supersport-Honda in der IDM. Nach zwei Saisons als Gesamtdritter und Vizemeister unterschrieb Geiger beim Team Apreco für die Euro Moto auf eine Yamaha R9.

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Eine großartige Chance für mich. Dirk Geiger

Während die IDM-Nachfolgeserie erst in einem Monat beginnt, absolvierte der Mannheimer bereits einen siegreichen Gaststart in der niederländischen Meisterschaft in Assen, und er wird auch beim WM-Meeting vom 17. bis 19. April auf dem TT Circuit dabei sein.

«Es ist eine großartige Chance für mich, mich auf diesem Niveau zu messen, und ich möchte mich bei Yamaha für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken», freute sich Geiger. «Ich fühle mich auf dem Motorrad bereits ziemlich wohl und wir konnten einige gute Schritte nach vorn machen.»

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Für den WM-Einsatz wird Apreco einen leistungsstärkeren Motor aufbauen, ansonsten wird die R9 dem Euro Moto Reglement entsprechen.