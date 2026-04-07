Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Wiedersehen mit Dirk Geiger: Wildcard bei der Supersport-WM in Assen

Nach zwei Saisons in der 300er-WM wechselte Dirk Geiger 2024 in die IDM Supersport. Beim Meeting in Assen kehrt der 23-Jährige ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dirk Geiger debütiert in Assen in der Supersport-WM
Dirk Geiger debütiert in Assen in der Supersport-WM
Foto: Team Apreco
Dirk Geiger debütiert in Assen in der Supersport-WM
© Team Apreco

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit zwei Siegen und sieben Podestplätzen ist Dirk Geiger der erfolgreichste Deutsche in der nach der Saison 2025 abgeschafften Supersport-WM 300. Der Mannheimer verabschiedete sich aber bereits zwei Jahre früher von der WM-Bühne und wechselte auf eine Supersport-Honda in der IDM. Nach zwei Saisons als Gesamtdritter und Vizemeister unterschrieb Geiger beim Team Apreco für die Euro Moto auf eine Yamaha R9.

Werbung

Werbung

Eine großartige Chance für mich.

Dirk Geiger

Während die IDM-Nachfolgeserie erst in einem Monat beginnt, absolvierte der Mannheimer bereits einen siegreichen Gaststart in der niederländischen Meisterschaft in Assen, und er wird auch beim WM-Meeting vom 17. bis 19. April auf dem TT Circuit dabei sein.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es ist eine großartige Chance für mich, mich auf diesem Niveau zu messen, und ich möchte mich bei Yamaha für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken», freute sich Geiger. «Ich fühle mich auf dem Motorrad bereits ziemlich wohl und wir konnten einige gute Schritte nach vorn machen.»

Werbung

Werbung

Für den WM-Einsatz wird Apreco einen leistungsstärkeren Motor aufbauen, ansonsten wird die R9 dem Euro Moto Reglement entsprechen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Placeholder

Orelac Racing Verdnatura

71

2

Albert Arenas

Albert Arenas

Placeholder

AS Racing Team

65

3

Valentin Debise

Valentin Debise

Placeholder

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

50

4

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Placeholder

Feel Racing WorldSSP Team

45

5

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Placeholder

GMT94 Yamaha

41

6

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Placeholder

GMT94 Yamaha

37

7

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Placeholder

Ecosantagata Althea Racing Team

31

8

Can Öncü

Can Öncü

Placeholder

Pata Yamaha Ten Kate Racing

30

9

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Placeholder

Kawasaki WorldSSP Team

28

10

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

Placeholder

WRP Racing

27

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien