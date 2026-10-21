Yamaha angelt sich Kawasaki-Siegfahrer Jeremy Alcoba

Mit vier Siegen aus den letzten sechs Rennen empfahl sich Jeremy Alcoba zum Saisonende eindrucksvoll für größere Aufgaben. Nun steht fest, wie seine Karriere weitergeht: Der Spanier verlässt Kawasaki und fährt in der Supersport-WM 2027 für das AS BLU CRU Racing Team auf einer Yamaha R9.

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Damit schließt sich der 24-Jährige jener Schweizer Mannschaft an, die 2026 mit Albert Arenas den Fahrertitel und zudem die Teamwertung gewann. Yamaha sicherte sich außerdem zum zwölften Mal die Herstellermeisterschaft.

Alcoba kommt als erfolgreichster Fahrer der abschließenden drei Rennwochenenden. Von Cremona bis Jerez stand er in allen sechs Rennen auf dem Podium und sammelte mehr Punkte als jeder seiner Gegner. Er gewann beide Läufe in Cremona, einmal in Estoril und beide Finalrennen in Jerez – insgesamt vier Siege aus sechs Rennen. Damit verbesserte er sich in der Gesamtwertung von Position 6 auf Platz 3.

Neue Chance für Alcoba in der Supersport-WM

Der starke Endspurt änderte allerdings nichts daran, dass sich Alcoba von seinem Einstieg in die Supersport-WM zunächst mehr versprochen hatte. «Ich freue mich sehr darauf, 2027 zu Yamaha zu wechseln, nachdem ich wirklich zwei schwierige Saisons erlebt habe. Als ich in die Supersport-WM kam, hatte ich mehr erwartet. Ich habe das Gefühl, dass ich erst in den letzten Rennen zeigen konnte, wozu ich fähig bin», erklärte der Spanier.

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Bei Yamaha trifft er auf ein Paket, mit dem er von Beginn an um die Spitze kämpfen möchte. Die R9 gewann in ihren ersten beiden WM-Saisons jeweils den Fahrertitel. «Die Chance zu bekommen, das Motorrad zu fahren, das in den vergangenen beiden Jahren die Meisterschaft gewonnen hat, ist eine riesige Gelegenheit für mich. Wenn man um den Titel kämpfen will, braucht man das beste Team und das beste Motorrad. Ich glaube, dass ich hier genau diese Voraussetzungen bekomme», betonte Alcoba.

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Jeremy Alcoba Foto: Kawasaki Jeremy Alcoba © Kawasaki

Für den ehemaligen JuniorGP-Champion ist es eine Rückkehr zu Yamaha. Bereits in der Moto2-WM fuhr er für das Yamaha VR46 Master Camp Team. Nun soll die Zusammenarbeit auf seriennahen Motorrädern neue Erfolge bringen.

«Ich glaube an mich, ich glaube an dieses Team und ich glaube an Yamaha. Deshalb freue ich mich sehr über diese Möglichkeit. Das Team hat gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Das Ziel für 2027 ist deshalb klar: Ich will dabei helfen, den Titel zu verteidigen», kündigte Alcoba an.

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Yamaha zeigt sich beeindruckt von Alcobas Leistungen

Yamaha-Rennsport-Manager Niccolo Canepa sieht in dessen Resultaten zum Saisonabschluss die Bestätigung für die Verpflichtung. «Jeremys Leistungen bei den letzten drei Rennwochenenden waren enorm beeindruckend. Zwischen Cremona und Jerez holte er mehr Punkte als jeder andere Fahrer. Mit vier Siegen aus den letzten sechs Rennen kommt er in herausragender Form zu uns. Das machte ihn zu einer naheliegenden Wahl für unser Supersport-WM-Programm 2027», erläuterte der Italiener.

Jeremy Alcoba mit Niccolo Canepa (Yamaha) Foto: Yamaha Jeremy Alcoba mit Niccolo Canepa (Yamaha) © Yamaha

Die Verbindung mit der Weltmeistermannschaft soll Alcoba ermöglichen, sein zuletzt gezeigtes Potenzial über eine gesamte Saison abzurufen. «Das AS BLU CRU Racing Team hat während der gesamten Saison 2026 fantastische Arbeit geleistet. Ein Fahrer von Jeremys Kaliber wird die Mannschaft mit Blick auf 2027 noch stärker machen. Wir freuen uns darauf, loszulegen», erklärte Canepa.

Seine erste Gelegenheit, die R9 kennenzulernen, erhält Alcoba im Winter. Der Saisonauftakt ist vom 19. bis 21. Februar auf Phillip Island in Australien vorgesehen. Die weiteren Fahrer seines Supersport-WM-Aufgebots für 2027 will Yamaha zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

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