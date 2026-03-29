ZX Moto besiegt die Japaner und Europäer: «Ein wahr gewordener Traum»

Der historische Sieg von Valentin Debise für ZX Moto in Portimao hallt nach – und im Evan-Bros-Team wird zunehmend klar, welche Dimension dieser Erfolg hat. Teamchef Fabio Evangelista ordnet den Triumph als Meilenstein ein, der selbst intern in dieser Form nicht erwartet wurde. Jahrelang feierte Evangelista Erfolge mit Yamaha und musste sich kritischen Stimmen stellen, als er diese Zusammenarbeit beendete, um mit ZX Moto ein neues Kapitel zu starten. Doch das Risiko zahlte sich aus.

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«Ich wusste, dass Valentin die Pace der Besten hat, aber ein Sieg war ein Traum, den wir nun wahr gemacht haben», erklärte der Italiener im Anschluss an das erste Supersport-Rennen. Debise habe dabei eine nahezu perfekte Vorstellung abgeliefert: «Er fuhr ein perfektes Rennen, mit einem fantastischen Tempo und einem sehr guten Management aller Rennphasen. Ich kann ihm nur gratulieren und betonen, wie sehr er dieses Ergebnis verdient.»

ZX Moto ein neuer starker Player in der Supersport-WM

Dass dieser erste Sieg eines chinesischen Herstellers in der Supersport-WM bereits beim zweiten Rennwochenende gelang, überrascht selbst den Teamchef: «Der erste Sieg kam früher als erwartet.» Entscheidenden Anteil daran habe die geschlossene Teamleistung: «Das Team hat sowohl am Freitag als auch am Samstag unglaublich gut gearbeitet, und Federicos Top-10-Ergebnis ist ein weiterer Beweis dafür.»

Für Evangelista geht der Erfolg jedoch über das Sportliche hinaus. Besonders emotional sei der Moment für die Partner bei ZX Moto gewesen: «Es war ein großer Stolz, die Zufriedenheit von Zhang Xue und allen bei ZX Moto zu sehen, die gemeinsam mit uns an diesem neuen Projekt arbeiten.»

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Der Grundstein für diesen Erfolg wurde in den vergangenen Monaten gelegt – mit enormem Einsatz aller Beteiligten. «Harte Arbeit zahlt sich immer aus, besonders wenn sie mit Leidenschaft gemacht wird. Ich denke, dieser Sieg ist der Beweis dafür», so Evangelista. Entsprechend richtet er seinen Dank an das gesamte Team: «Ich möchte allen Teammitgliedern für ihren Einsatz in den letzten Monaten gratulieren, in denen wir die Basis für dieses neue Projekt geschaffen haben.»