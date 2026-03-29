Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

ZX Moto besiegt die Japaner und Europäer: «Ein wahr gewordener Traum»

Nach dem historischen ZX-Moto-Sieg in Portimao spricht Evan-Bros-Teamchef Fabio Evangelista von harter Arbeit, Stolz – und einem Erfolg, der früher kam als erwartet.

Sebastian Fränzschky
Von

Supersport-WM

ZX Moto schrieb in Portimao Motorsport-Geschichte
ZX Moto schrieb in Portimao Motorsport-Geschichte
Foto: WorldSBK
ZX Moto schrieb in Portimao Motorsport-Geschichte
© WorldSBK

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der historische Sieg von Valentin Debise für ZX Moto in Portimao hallt nach – und im Evan-Bros-Team wird zunehmend klar, welche Dimension dieser Erfolg hat. Teamchef Fabio Evangelista ordnet den Triumph als Meilenstein ein, der selbst intern in dieser Form nicht erwartet wurde. Jahrelang feierte Evangelista Erfolge mit Yamaha und musste sich kritischen Stimmen stellen, als er diese Zusammenarbeit beendete, um mit ZX Moto ein neues Kapitel zu starten. Doch das Risiko zahlte sich aus.

Werbung

Werbung

«Ich wusste, dass Valentin die Pace der Besten hat, aber ein Sieg war ein Traum, den wir nun wahr gemacht haben», erklärte der Italiener im Anschluss an das erste Supersport-Rennen. Debise habe dabei eine nahezu perfekte Vorstellung abgeliefert: «Er fuhr ein perfektes Rennen, mit einem fantastischen Tempo und einem sehr guten Management aller Rennphasen. Ich kann ihm nur gratulieren und betonen, wie sehr er dieses Ergebnis verdient.»

ZX Moto ein neuer starker Player in der Supersport-WM

Dass dieser erste Sieg eines chinesischen Herstellers in der Supersport-WM bereits beim zweiten Rennwochenende gelang, überrascht selbst den Teamchef: «Der erste Sieg kam früher als erwartet.» Entscheidenden Anteil daran habe die geschlossene Teamleistung: «Das Team hat sowohl am Freitag als auch am Samstag unglaublich gut gearbeitet, und Federicos Top-10-Ergebnis ist ein weiterer Beweis dafür.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Für Evangelista geht der Erfolg jedoch über das Sportliche hinaus. Besonders emotional sei der Moment für die Partner bei ZX Moto gewesen: «Es war ein großer Stolz, die Zufriedenheit von Zhang Xue und allen bei ZX Moto zu sehen, die gemeinsam mit uns an diesem neuen Projekt arbeiten.»

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennwochenende in Portimão
Willkommen zum Rennwochenende in Portimão
Foto: Gold & Goose
Jonathan Rea
Jonathan Rea
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge & Garrett Gerloff
Xavi Vierge & Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Remy Gardner
Remy Gardner
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Stefano Manzi
Stefano Manzi
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jonathan Rea
Jonathan Rea
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
1. Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Miguel Oliveira
1. Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Portimão
© Gold & Goose

Der Grundstein für diesen Erfolg wurde in den vergangenen Monaten gelegt – mit enormem Einsatz aller Beteiligten. «Harte Arbeit zahlt sich immer aus, besonders wenn sie mit Leidenschaft gemacht wird. Ich denke, dieser Sieg ist der Beweis dafür», so Evangelista. Entsprechend richtet er seinen Dank an das gesamte Team: «Ich möchte allen Teammitgliedern für ihren Einsatz in den letzten Monaten gratulieren, in denen wir die Basis für dieses neue Projekt geschaffen haben.»

Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Hersteller hebt der Italiener hervor: «Für Evan Bros ist es eine Freude, eng mit einem Hersteller wie ZX Moto zusammenzuarbeiten – und jetzt genießen wir diesen Erfolg.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Warm-up

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

02

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

03

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

04

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

05

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

08

Corentin Perolari

Corentin Perolari

Honda World Supersport Team

Corentin Perolari

Corentin Perolari

6

09

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

10

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien