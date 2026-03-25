ZX MOTO hat vorgelegt: Ab Portimão geht es für QJ MOTO um die Ehre

Mit dem Supersport-Meeting in Portimão beginnt auch für die Werksteams von Honda und QJ MOTO sowie für Ducati-Privatier Andreas Kofler die Saison 2026. Nur fünf Piloten machen daher die sogenannte WorldSSP-Challenge aus, die nur auf europäischen Rennstrecken ausgetragen wird.

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Gute Chancen rechnet sich der chinesische Hersteller aus. Nachdem ab Magny-Cours 2025 eine neue SRK800 mit dem Kürzel RS eingesetzt wurde, waren Punkteränge die Regel. Seit Beginn des Projekts und auch in diesem Jahr ist Haudegen Raffaele De Rosa an Bord. Außerdem hat sich QJ in der dritten Supersport-Saison mit Marcos Ramirez verstärkt, der in der Moto2 ein zuverlässiger Top-10-Pilot war.

«Ich kann es kaum erwarten, nach diesem langen Winter wieder Rennen zu fahren», sagte De Rosa. «Wir haben sowohl in Jerez als auch in Portimão getestet und dabei gute Ergebnisse erzielt, vor allem in Spanien. Für diesen ersten Lauf haben wir einige technische Verbesserungen vorgenommen, die mir viel Zuversicht geben. Die Strecke in Portugal gefällt mir sehr, und ich bin mir sicher, dass wir alle unser Bestes geben werden, um die Saison bestmöglich zu beginnen.»

Für den 28-jährigen Ramirez wird es nicht das Debüt in der Supersport-Kategorie sein. Bereits 2015 bestritt er sieben Events der mittleren Kategorie, allerdings mit drei verschiedenen Teams und drei verschiedenen Motorrädern. «Es wird meine erste komplette Saison in der Supersport-WM sein», betonte Ramirez. «Bei den Testfahrten hatte ich sofort ein gutes Gefühl, sowohl für das Motorrad als auch für das Team, und deshalb kann ich es kaum erwarten, nach Portimão zu kommen und dort alles zu geben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

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Nachdem Neueinsteiger ZX MOTO bereits auf Phillip Island mit Startplatz 3 (Valentin Debise) und Platz 14 im ersten Lauf (Federico Caricasulo) vorgelegt hat, geht es für QJ MOTO 2026 auch um die Ehre des besten chinesischen Werks!