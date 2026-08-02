Supersport-Überraschung ZX Moto: Strammes Testprogramm in der Sommerpause

ZX Moto hat für seinen Einstieg in die Supersport-WM 2026 alles richtig gemacht. Firmengründer Zhang Xue orientierte sich bei der Entwicklung der 820RR an den derzeit erfolgreichen Konzepten und verbündete sich für das Debüt mit Evan Bros Racing – einem der erfolgreichsten Supersport-Teams der vergangenen Jahre. Und bei der Fahrerwahl vertraute der Chinese dem italienischen Team, das mit Valentin Debise und Federico Caricasulo zwei unterschiedliche Charaktere verpflichtete.

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Nach acht von zwölf Meetings belegt Debise mit sechs Siegen und sieben weiteren Top-10-Ergebnissen den zweiten WM-Rang. Dass es nicht an jedem Rennwochenende perfekt läuft, liegt bei einem so jungen Projekt in der Natur der Sache – so wie zuletzt in Donington Park, als die Plätze 8 und 10 das Maximum darstellten.

«Ich habe es leider wieder nicht geschafft, meinen ersten Podiumsplatz in England zu holen, aber ich sehe trotzdem viel Positives», sagte der Franzose in seinem YouTube-Blog. «Vor allem ist es großartig, dass wir jetzt zwei Monate Zeit haben: Das Team kehrt in die Werkstatt zurück und hat umfangreiche Tests auf speziellen Prüfständen geplant. Wenn die Zeit reicht, gehen wir vielleicht auch in den Windkanal. Es stehen also wirklich viele Dinge auf dem Programm, dazu noch weitere Tests.»

Übrigens: Das ZX-Moto-Projekt ist derart jung, dass die Einsatzfahrer bisher nicht einmal ein Serienmotorrad zur Verfügung haben. Auch hier gibt es Fortschritte.

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«Mein Trainingsmotorrad wird bald fertig sein, sodass ich damit in Schwung bleiben kann», verriet der 34-Jährige aus Albi. «Ich denke also, dass die Pause für uns wirklich positiv sein wird. Wir können die ganzen Dinge erledigen, für die wir bisher keine Zeit hatten.»