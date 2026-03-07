ZX Moto: Warum die Chinesen bewusst auf europäische Fahrer setzen
Erfahrung statt Patriotismus: Zhang Xue von ZX Moto plant auch langfristig ohne chinesische Talente und überlässt Evan-Bros-Teamchef Fabio Evangelista die Fahrerwahl.
Dem von Evan Bros geführten ZX-Moto-Werksteam in der Supersport-WM gelang ein vielversprechender Start in die Saison 2026. Valentin Debise mischte beim Auftakt in Australien im vorderen Feld mit, ging schlussendlich aber leer aus. Teamkollege Federico Caricasulo stand klar im Schatten des Franzosen, was aber laut Teamchef Fabio Evangelista auf das Layout in Phillip Island zurückzuführen war.
Bei der Wahl der ZX-Moto-Werkspiloten stand Erfahrung im Vordergrund: Caricasulo gewann in der Supersport-WM bereits sieben Rennen und ist seit zehn Jahren Stammpilot in der WM. Debise ist ein Spätzünder, der nach seinem 30. Geburtstag sportlich durchstartete: Der Franzose feierte 2025 seine ersten Siege und wirkt sehr motiviert.
Fahrerwahl bei ZX Moto: Routine statt Jugend
«Wir brauchen keine 18-jährigen Fahrer», betonte Evan-Bros-Teamchef Fabio Evangelista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach im Rahmen des Saisonauftakts in Australien. Evangelista ist bei ZX Moto derjenige, der sich um die Wahl der Fahrer kümmert. ZX-Moto-Chef Zhang Xue vertraut ihm diesbezüglich auf ganzer Linie.
«Er meinte zu mir, dass er sich nicht um die Fahrer kümmern will. Es ist natürlich so: Wenn die Fahrer nicht gut genug sind, dann brauchen wir zukünftig vielleicht etwas mehr Budget», so Evangelista, der die Fahrer aus seiner Tasche bezahlt.
Weil Evangelista ohnehin die Fahrer bezahlt, gab es noch keine Gespräche darüber, in Zukunft mit chinesischen Piloten anzutreten. «Wenn sie einen chinesischen Fahrer im Team haben wollten, würde ich ihnen wahrscheinlich mitteilen, dass ich kein Interesse an dieser Herausforderung habe. Und deshalb hat Zhang mir gesagt, dass ich die Fahrer aussuchen darf», kommentierte Evangelista.
Debises Motivation beeindruckt Evangelista
Die Paarung Debise/Caricasulo gilt als solide. Laut Evangelista waren beide bei den Wintertests auf einem Niveau. Warum war Debise in Australien deutlich stärker als Caricasulo? «Während der Tests haben sie im Grunde mehr oder weniger die gleiche Arbeit gemacht. In Almeria hatten wir fünf Tage. Auf Phillip Island wirkten sich ihre Stärken anders aus», suchte Evangelista nach den Ursachen.
Begeistert ist Evangelista von Debises Motivation: «Wir haben sofort verstanden, dass Valentin maximal hungrig und maximal fokussiert ist. Hier ist niemand so hungrig wie er. Und das im Alter von 34 Jahren. Er hat erst vor Kurzem seine beste Form erreicht. Jetzt weiß er, dass er um das Podium kämpfen kann. Und er hat es auf Phillip Island gezeigt.»
