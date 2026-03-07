ZX Moto: Warum die Chinesen bewusst auf europäische Fahrer setzen

Dem von Evan Bros geführten ZX-Moto-Werksteam in der Supersport-WM gelang ein vielversprechender Start in die Saison 2026. Valentin Debise mischte beim Auftakt in Australien im vorderen Feld mit, ging schlussendlich aber leer aus. Teamkollege Federico Caricasulo stand klar im Schatten des Franzosen, was aber laut Teamchef Fabio Evangelista auf das Layout in Phillip Island zurückzuführen war.

Werbung

Werbung

Bei der Wahl der ZX-Moto-Werkspiloten stand Erfahrung im Vordergrund: Caricasulo gewann in der Supersport-WM bereits sieben Rennen und ist seit zehn Jahren Stammpilot in der WM. Debise ist ein Spätzünder, der nach seinem 30. Geburtstag sportlich durchstartete: Der Franzose feierte 2025 seine ersten Siege und wirkt sehr motiviert.

Fahrerwahl bei ZX Moto: Routine statt Jugend

«Wir brauchen keine 18-jährigen Fahrer», betonte Evan-Bros-Teamchef Fabio Evangelista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach im Rahmen des Saisonauftakts in Australien. Evangelista ist bei ZX Moto derjenige, der sich um die Wahl der Fahrer kümmert. ZX-Moto-Chef Zhang Xue vertraut ihm diesbezüglich auf ganzer Linie.

«Er meinte zu mir, dass er sich nicht um die Fahrer kümmern will. Es ist natürlich so: Wenn die Fahrer nicht gut genug sind, dann brauchen wir zukünftig vielleicht etwas mehr Budget», so Evangelista, der die Fahrer aus seiner Tasche bezahlt.

Werbung

Werbung

Weil Evangelista ohnehin die Fahrer bezahlt, gab es noch keine Gespräche darüber, in Zukunft mit chinesischen Piloten anzutreten. «Wenn sie einen chinesischen Fahrer im Team haben wollten, würde ich ihnen wahrscheinlich mitteilen, dass ich kein Interesse an dieser Herausforderung habe. Und deshalb hat Zhang mir gesagt, dass ich die Fahrer aussuchen darf», kommentierte Evangelista.

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Debises Motivation beeindruckt Evangelista

Die Paarung Debise/Caricasulo gilt als solide. Laut Evangelista waren beide bei den Wintertests auf einem Niveau. Warum war Debise in Australien deutlich stärker als Caricasulo? «Während der Tests haben sie im Grunde mehr oder weniger die gleiche Arbeit gemacht. In Almeria hatten wir fünf Tage. Auf Phillip Island wirkten sich ihre Stärken anders aus», suchte Evangelista nach den Ursachen.