Suzuki überrascht mit der GSX-10R: Vierzylinder-Alltagssportler mit 152 PS

Im Segment der Mittelklassesportler ist es längst Trend: Sportfahrer nutzen ihre Maschinen im Alltag und verlangen entsprechend Alltagstauglichkeit und Komfort von ihren Motorrädern. Die Aprilia RS660 hat dem zuerst Rechnung getragen, auch Ducatis Panigale V2 und KTMs 990 RC R sind längst nicht mehr so extrem konzipiert wie manche 600er vor 15 Jahren.

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Die Suzuki GSX-10R gibt es in mehreren Farbvarianten Foto: Suzuki Die Suzuki GSX-10R gibt es in mehreren Farbvarianten © Suzuki

Suzuki übersetzt dieses Konzept auf sein 1000er-Superbike und präsentiert auf der EICMA die GSX-10R. Sie setzt auf die GSX-S-Plattform als Basis und damit auf den Vierzylindermotor der GSX-1000R der Generation K5. 152 PS soll die Sportlerin so auf die Kette bringen, doch Spitzenleistung ist nicht Suzukis Ziel: «Zugänglicher» als auf Rundenzeit fokussierte Superbikes soll die GSX-10R sein, einer «größeren Gruppe von Fahrern» Freude bereiten als nur reinen Sportfahrern, die bei Trackdays das letzte Zehntel aus ihrem Motorrad holen wollen.

Suzuki-Offizielle sprechen bei der Präsentation offen von «einem anderen Ansatz», «Nutzbarkeit im Alltag» habe Vorrang genossen bei der Entwicklung. Als es um die Sitzbank geht, ist von Komfort die Rede, und dem Motor sei Laufruhe antrainiert worden. Eine Sprache, die mehr nach Sporttourer als nach Superbike klingt. Eine Sänfte dürfte die GSX-10R dennoch nicht sein, der Fahrer nehme auf ihr «aggressive Sitzposition» ein.

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Das Display der Suzuki GSX-10R Foto: Suzuki Das Display der Suzuki GSX-10R © Suzuki

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Auch die bei Sportlern inzwischen obligatorischen Winglets sind, zumindest als optische Absichtserklärung, bei der GSX-10R an Bord. Die Japaner sehen ihre Erfahrung mit dem Vierzylinder-Aggregat als Vorteil, das vor 21 Jahren in der damaligen GSX-1000R auf den Markt kam; die Konkurrenz setze auf Zwei- und Dreizylinder. Wer die Konkurrenz ist, bleibt bislang offen, denn den Preis hat Suzuki bislang nicht kommuniziert. Das Elektronikpaket ist auf dem aktuellen Stand: Es reicht von einer Launch- über eine konfigurierbare Traktions- bis hin zu einer Slide-Kontrolle, und auch eine Bergabfahrhilfe wird verbaut.

214 Kilogramm soll die Suzuki fahrfertig wiegen. Um ein paar Gramm zu sparen, kommt eine Lithium-Ionen-Batterie zum Einsatz. 18 Liter fasst der Tank. Aus der Not eine Tugend gemacht, könnte man sagen. Schließlich verbreitert dieser Ansatz mutmaßlich die Kundenbasis auf einen Schlag enorm, und im Superbike-Bereich sind Ducati mit der Panigale V4, BMWs Vierzylinder-RRs und, mit Abstrichen, Aprillias RSV4 ohnehin seit Jahren dominant.