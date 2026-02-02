Suzuki Hayabusa 2026: Mehr Biss und edle Sonderserie

Als die erste Suzuki Hayabusa 1999 die Bühne betrat, verschob sie die Grenzen des Machbaren. Sie war nicht einfach nur ein schnelles Motorrad, sie war mit 300 km/h Topspeed eine Ansage. Wir brachen tränenüberströmt zusammen, als die Hayabusa 2019 nicht mehr erhältlich war, verbannt wegen Nichterfüllung von Euro 4. Die Welt der schnellen Reiter war erst ab 2021 wieder im Gleichgewicht mit Einführung der dritten Modellgeneration, der auch Euro 5 nichts anhaben konnte. Bis heute hat der Wanderfalke nichts von seiner Faszination verloren. Für 2026 legt Suzuki nun behutsam Hand an, ohne den Charakter der Ikone zu verwässern.

Werbung

Werbung

Das technisch wichtigste Update findet man unter der Verkleidung. Suzuki ersetzt die klassische Blei-Säure-Batterie durch einen modernen Lithium-Ionen-Akku. Das spart Gewicht an entscheidender Stelle. Das Herzstück bleibt unangetastet: Der bullige Reihenvierzylinder mit 1340 ccm leistet weiterhin 190 PS. Wer die Hayabusa kennt, weiss, dass es hier nicht nur um die nackte Zahl geht, sondern um die Art der Leistungsentfaltung. Der Druck aus dem Keller ist legendär. Damit die Kraft sicher auf den Asphalt kommt, ist das volle Arsenal an Assistenzsystemen an Bord: Zehnstufige Traktionskontrolle, Kurven-ABS, Launch Control und ein bidirektionaler Quickshifter gehören zum Standard.

Besonders stolz sind die Japaner auf die neue Special Edition. In der exklusiven Lackierung «Pearl Vigor Blue» setzt sich das Sondermodell deutlich ab. Ein spezielles Tankemblem, ein dreidimensionales Suzuki-Logo und eine serienmässige Soziusabdeckung unterstreichen den Premium-Anspruch. Die neue Auspuffanlage mit schwarzen Blenden fügt sich nahtlos in das wuchtige Design ein.

Fahrwerksseitig vertraut man weiterhin auf die bewährte 43er USD-Gabel von KYB mit DLC-Beschichtung, die für ein sensibles Ansprechverhalten sorgt. Verzögert wird mit Brembo-Stylema-Zangen, die in 320er Scheiben beissen – eine Kombination, die selbst bei hohem Tempo für ein entspanntes Fahrergemüt sorgt.

Werbung

Werbung