Ténéré Travel Trophy: Das grosse Balkan-Abenteuer
Durch den Balkan: Vom 29. August bis 5. September führt die Ténéré Travel Trophy durch Slowenien, Kroatien, Bosnien und Montenegro. Ein Trip für alle «Ténéristen», die Staub und Schotter lieben.
Produkte
Ténéré Travel Trophy: Wahlweise auf Schotter oder Asphalt durch den BalkanTénéré Travel Trophy: Wahlweise auf Schotter oder Asphalt durch den BalkanFoto: Yamaha
Ténéré Travel Trophy: Wahlweise auf Schotter oder Asphalt durch den Balkan© Yamaha
Für die Teilnahmegebühr von 1.199 Euro schnürt Yamaha ein Paket, das sich auf das Wesentliche konzentriert. Enthalten sind sieben Camping-Übernachtungen im mobilen «Ténéré Town»-Biwak, inklusive Frühstück und Abendessen.
Der Trip startet in Dolenjska (Slowenien) mit einem «Experience Day», wo Workshops und Offroad-Trainings durch Profi-Instruktoren auf dem Programm stehen. Auf den täglichen Etappen zwischen 250 und 500 km wird per GPX-Daten navigiert, wobei die Fahrer die Wahl zwischen harten Offroad-Tracks und entspannten Asphalt-Alternativen haben. Die Tour endet im malerischen Städtchen Kotor. Vor Ort sind technischer Support und medizinische Versorgung sichergestellt. Während der Tour sammeln die Teilnehmer bei verschiedenen Challenges Punkte für die Trophy-Wertung. Benzin, Mittagssnacks und die eigene Camping-Ausrüstung müssen selbst finanziert werden, wobei ein optionaler Gepäcktransport für 200 Euro Aufpreis gebucht werden kann.
Zur Teilnahme berechtigt sind Fahrer auf allen Yamaha-Ténéré-Modellen ab dem Baujahr 1983. Da das Kontingent auf 150 Fahrer begrenzt ist, empfiehlt sich eine zeitnahe Registrierung.
Hier geht’s zur Registrierung!
