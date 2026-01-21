Ténéré Travel Trophy: Das grosse Balkan-Abenteuer

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Für die Teilnahmegebühr von 1.199 Euro schnürt Yamaha ein Paket, das sich auf das Wesentliche konzentriert. Enthalten sind sieben Camping-Übernachtungen im mobilen «Ténéré Town»-Biwak, inklusive Frühstück und Abendessen.
Der Trip startet in Dolenjska (Slowenien) mit einem «Experience Day», wo Workshops und Offroad-Trainings durch Profi-Instruktoren auf dem Programm stehen. Auf den täglichen Etappen zwischen 250 und 500 km wird per GPX-Daten navigiert, wobei die Fahrer die Wahl zwischen harten Offroad-Tracks und entspannten Asphalt-Alternativen haben. Die Tour endet im malerischen Städtchen Kotor. Vor Ort sind technischer Support und medizinische Versorgung sichergestellt. Während der Tour sammeln die Teilnehmer bei verschiedenen Challenges Punkte für die Trophy-Wertung. Benzin, Mittagssnacks und die eigene Camping-Ausrüstung müssen selbst finanziert werden, wobei ein optionaler Gepäcktransport für 200 Euro Aufpreis gebucht werden kann.
