Neues TCR-Fahrzeug präsentiert: Der Lynk & Co 03+

Ein neuer Rennwagen nach TCR-Spezifikation, der Lynk & Co 03+, wurde auf der Lynk & Co Fans Party im chinesischen Hangzhou der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Fahrzeug wird vom in Hongkong und China ansässigen Teamwork Motorsport auf Basis der dritten Generation des Straßenmodells entwickelt und ist damit der erste TCR-Rennwagen, der von einem chinesischen Automobilhersteller eigenständig entwickelt wurde.

Der 03+ TCR wurde als „rennfertige” Maschine für die globale Bühne konzipiert und wird ab April 2026 ausgeliefert.

Die WSC Group ist erfreut und stolz, dass Lynk & Co sein Engagement für TCR mit einem neuen Modell bekräftigt. Teamwork Motorsport hat sich in den letzten Jahren mit Lynk & Co-Fahrzeugen im TCR-Wettbewerb erfolgreich bewährt, was ein Beweis für seine Kompetenz und Professionalität ist.

2025 wurde der Franzose Yann Ehrlacher am Steuer eines Lynk & Co Meister in der TCR World Tour. 2020 und 2021 triumphierte der Franzose zudem mit dem 03 TCR in der FIA WTCR, der Vorgängerserie der heutigen TCR World Tour.

