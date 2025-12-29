Weiter zum Inhalt
Neues TCR-Fahrzeug präsentiert: Der Lynk & Co 03+

Lynk & Co bleibt der TCR-Szene erhalten, Teamwork Motorsport entwickelte einen neuen Tourenwagen für die chinesische Marke. Zuletzt übernahm Geely das TCR World Tour-Programm der Marke.

Jonas Plümer

Von

TCR Series

Der neue Lynk & Co 03+ wird zukünftig in der TCR-Klasse starten
Der neue Lynk & Co 03+ wird zukünftig in der TCR-Klasse starten
Foto: Lynk & Co
Der neue Lynk & Co 03+ wird zukünftig in der TCR-Klasse starten
© Lynk & Co

Ein neuer Rennwagen nach TCR-Spezifikation, der Lynk & Co 03+, wurde auf der Lynk & Co Fans Party im chinesischen Hangzhou der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Fahrzeug wird vom in Hongkong und China ansässigen Teamwork Motorsport auf Basis der dritten Generation des Straßenmodells entwickelt und ist damit der erste TCR-Rennwagen, der von einem chinesischen Automobilhersteller eigenständig entwickelt wurde.

Der 03+ TCR wurde als „rennfertige” Maschine für die globale Bühne konzipiert und wird ab April 2026 ausgeliefert.

Die WSC Group ist erfreut und stolz, dass Lynk & Co sein Engagement für TCR mit einem neuen Modell bekräftigt. Teamwork Motorsport hat sich in den letzten Jahren mit Lynk & Co-Fahrzeugen im TCR-Wettbewerb erfolgreich bewährt, was ein Beweis für seine Kompetenz und Professionalität ist.

2025 wurde der Franzose Yann Ehrlacher am Steuer eines Lynk & Co Meister in der TCR World Tour. 2020 und 2021 triumphierte der Franzose zudem mit dem 03 TCR in der FIA WTCR, der Vorgängerserie der heutigen TCR World Tour.

Zuletzt bestätigte Geely, dass es ab 2026 das TCR World Tour-Programm von Lynk & Co übernimmt. Die erste Generation des erfolgreichen TCR-Rennwagens wurde vom erfolgreichen schwedischen Team Cyan Racing entwickelt, welches nun diese Rolle für den Mutterkonzern von Lynk & Co übernimmt.

