20 Fahrzeuge - der neue Polo Cup startet in Oschersleben in die Saison

Es ist soweit: Der Polo Cup Germany geht in seine erste Saison. Nach intensiven Testmonaten, einer erfolgreichen Generalprobe in Hockenheim und einem wachsenden Fahrerfeld startet die neue Rennserie vom 24. bis 26. April in Oschersleben in ihr erstes Rennwochenende. Ausgetragen wird der Saisonauftakt im Rahmen der 29. DMV Goodyear Racing Days in der Motorsport Arena Oschersleben.

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Der Polo Cup Germany - powered by German eFuel One - wurde ins Leben gerufen, um bezahlbaren, fairen und gleichzeitig hochwertigen Motorsport auf einer professionellen Plattform zu bieten. Im Mittelpunkt steht der Polo GTI Cup, ein 300 PS starker Renntourenwagen, der von Volkswagen Motorsport South Africa entwickelt und gemeinsam mit MARACO Management für den europäischen Markt angepasst wurde. Ohne elektronische Fahrhilfen wie ABS, Traktionskontrolle oder ESP verlangt das Fahrzeug fahrerisches Können und verspricht gleichzeitig spannenden, direkten Rennsport. Ebenso im Fokus steht die Nachwuchsförderung, wie eine ganze Anzahl junger Fahrer und Fahrerinnen, die aus dem ADAC Tourenwagen Junior Cup aufsteigen, zeigt. Aber auch für gestandene Rennfahrer ist dieser Cup die ideale Plattform. Zudem spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, wie nicht zuletzt die Verwendung von eFuels demonstriert.

Stark besetztes Fahrerfeld

Zum Saisonauftakt in Oschersleben geht der Polo Cup Germany mit einem starken Feld an den Start. Auf der Starterliste stehen 20 Fahrzeuge. Mit dabei sind bekannte Namen aus dem deutschen Motorsport ebenso wie internationale Teilnehmer, welche die neue Serie von Beginn an mitprägen.

Julian Konrad, amtierender Meister des ADAC Tourenwagen Junior Cups, startet für JK Motorsport. Mike Müller, Vizechampion des ADAC Tourenwagen Junior Cups, tritt für TOPCAR RJ Racing an. Leon Arndt, ehemaliger Meister des ADAC Tourenwagen Junior Cups, geht für FAR Performance ins Wochenende. Tyler Robinson bringt zusätzliche internationale Erfahrung mit und ist auch im SupaCup South Africa im Polo aktiv, genau wie der Südafrikaner Brad Liebenberg. Ebenfalls im Feld vertreten sind renommierte Teams wie Max Kruse Racing und CV Performance.

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Youtube-Star Philipp Kaess im BDF Experts Mediacar

Ein besonderes Highlight des Polo Cup Germany ist auch 2026 das BDF Experts Mediacar mit der Startnummer 99. In diesem Fahrzeug wird an jedem Rennwochenende ein Medienvertreter selbst ins Renngeschehen eingreifen und den Cup aus einer besonderen Perspektive erlebbar machen. Beim Saisonauftakt in Oschersleben wird Yoiutube-Star Philipp Kaess ins Steuer des Medfiacars greifen.

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Auch sportlich ist das Premierenwochenende klar strukturiert. Am Freitag, 24. April, stehen zwei freie Trainings auf dem Programm, von 11:50 bis 12:10 Uhr sowie von 16:55 bis 17:15 Uhr. Am Samstag, 25. April, folgt das erste Qualifying von 09:10 bis 09:30 Uhr, bevor um 13:40 Uhr das erste Rennen gestartet wird. Am Sonntag, 26. April, beginnt der Tag mit einem weiteren Qualifying von 09:30 bis 09:50 Uhr. Rennen zwei startet um 14:25 Uhr.

Livestream verfügbar

Wer den Saisonauftakt nicht vor Ort verfolgen kann, hat trotzdem die Möglichkeit, live dabei zu sein. Die Rennen und das Geschehen rund um die DMV Goodyear Racing Days werden im Livestream auf dem YouTube Kanal der DMV Racing Days übertragen.

Thorsten Willems, Serienorganisator des Polo Cup Germany, blickt mit Vorfreude auf den Saisonstart: „Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Moment hingearbeitet. Die Tests, die Rückmeldungen der Teams und die Generalprobe in Hockenheim haben gezeigt, dass unser Konzept funktioniert. Jetzt freuen wir uns darauf, mit einem starken Feld in Oschersleben endlich in die erste Saison des Polo Cup Germany zu starten.“

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Über den Polo Cup Germany