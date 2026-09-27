Fünfter BTCC-Titel: Ash Sutton krönt sich zum neuen Rekordtitelträger

Nach 2017, 2020, 2021 und 2023 krönte sich Ash Sutton am heutigen Sonntag zum fünften Mal zum BTCC-Meister. Im NAPA Racing UK Ford Focus sicherte sich der 32-jährige Britie fünf Rennen vor Saisonende vorzeitig den Titel.

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Dabei nahm Sutton das Rennen nur vom zwölften Startplatz auf. Innerhalb von nur acht Rennen stürmte der Ford-Fahrer an die Spitze des Feldes und kontrollierte daraufhin das Rennen, so dass er den Titel auf überlegene Art und Weise einfuhr.

Mit den fünften Titel krönt sich Sutton im Alter von nur 32 Jahren zum erfolgreichsten Fahrer in der langen Geschichte der traditionsreichen britischen Tourenwagenmeisterschaft. Zuvor lag Sutton zusammen mit Andy Rouse und Colin Turkington an der Spitze dieser Statistik, die jeweils vier Titel einfahren konnten.

«Ich kann jetzt allen zustimmen», jubelte Sutton nach dem zweiten Rennen auf dem National Course in Silverstone. «Mit fünf BTCC-Titeln aus elf Saisons hier zu stehen, ist phänomenal und eine gar nicht so schlechte Erfolgsquote. Mit den weichen Reifen und voller Ladedruckzufuhr wollte ich es ganz im Ash-Stil schaffen. Das war Vollangriff, und selbst als ich an die Spitze kam, habe ich einfach weiter gepusht. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen sprachlos. Dass meine Familie hier bei mir ist, ist etwas ganz Besonderes, und das Team ist ja selbst wie eine Familie. Sie tun so viel, damit ich das tun kann, was ich liebe, und dafür bin ich ihnen auf ewig dankbar.»

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Ob Sutton noch lange in der BTCC starten wird, ist allerdings unklar. In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen, ob sich Sutton zukünftig mehr im europäischen GT-Rennsport engagieren wird. Im Vorjahr bestritt er bereits mehrere Tests mit dem GT World Challenge Europe-Team Paradine Competition. Für das britische BMW-Team bestritt er 2025 und 2026 jeweils ein Rennen im GT World Challenge Europe Endurance Cup, der größten und wichtigsten GT3-Rennserie weltweit.