Bestreitet Max Verstappen 2026 oder 2027 das Bathurst 1000?
Bestreitet der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen 2026 oder 2027 das legendäre Bathurst 1000-Rennen in Australien? Laut Supercars-Legende Jamie Whincup ist dies wahrscheinlich!
Weitet der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen Motorsporthorizont aus und nimmt am legendären Bathurst 1000 der australischen Supercars-Meisterschaft teil? Laut dem siebenmaligen Supercars-Meister Jamie Whincup, der mittlerweile Teamchef vom Erfolgsteam Triple Eight Engineering ist, besteht die Chance, dass Verstappen 2026 oder 2027 am populären Langstreckenklassiker am Mount Panorama Circuit teilnimmt.
«Er hat derzeit die Augen offen, was gut ist», so Jamie Whincup gegenüber 7News Queensland. «Er schaut sich andere Serien und Meisterschaften an. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr können wir ihn hinter dem Steuer sehen.»
Neben den Supercars hat Verstappen großes Interesse an einem Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
Verstappen nach Supercars-Test begeistert
«Ich hatte viel Spaß ... Ich habe einfach nur gelächelt», so Verstappen nach der Ausfahrt im 650 PS starken Ford Mustang aus der australischen Rennserie.
Der Test war nicht die erste Berührung von Max Verstappen mit der legendären und populären australischen Rennserie. Verstappen war zuvor 2019 im Albert Park neben dem siebenmaligen Supercars-Champion Jamie Whincup in einem Triple Eight Holden Commodore unterwegs gewesen.
Red Bull ist auch in der australischen Supercars-Meisterschaft vertreten. Der österreichische Energy Drink-Konzern ist als Hauptsponsor des Erfolgsteams Triple Eight in der Rennserie engagiert. Das Team, welches als Red Bull Ampol Racing antritt,
