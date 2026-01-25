Weiter zum Inhalt
Bestreitet Max Verstappen 2026 oder 2027 das Bathurst 1000?

Bestreitet der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen 2026 oder 2027 das legendäre Bathurst 1000-Rennen in Australien? Laut Supercars-Legende Jamie Whincup ist dies wahrscheinlich!

Jonas Plümer

Von

Tourenwagen

Max Verstappen (links) vor dem Ford Mustang Supercar
Max Verstappen (links) vor dem Ford Mustang Supercar
Foto: Garth Milan / Red Bull Content Pool
Max Verstappen (links) vor dem Ford Mustang Supercar
© Garth Milan / Red Bull Content Pool

Weitet der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen Motorsporthorizont aus und nimmt am legendären Bathurst 1000 der australischen Supercars-Meisterschaft teil? Laut dem siebenmaligen Supercars-Meister Jamie Whincup, der mittlerweile Teamchef vom Erfolgsteam Triple Eight Engineering ist, besteht die Chance, dass Verstappen 2026 oder 2027 am populären Langstreckenklassiker am Mount Panorama Circuit teilnimmt.

«Er hat derzeit die Augen offen, was gut ist», so Jamie Whincup gegenüber 7News Queensland. «Er schaut sich andere Serien und Meisterschaften an. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr können wir ihn hinter dem Steuer sehen.»

Jamie Whincup

Neben den Supercars hat Verstappen großes Interesse an einem Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. So geht sein Rennstall Verstappen Racing 2026 in seine zweite Saison in der GT World Challenge Europe und greift in diesem Jahr in der Topklasse Gesamtsiege an.

Verstappen fuhr vergangene Woche in den USA einen Ford Mustang Supercar im Rahmen der Werbeaktivitäten von Ford Racing im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit dem Red Bull Formel 1-Team.

Verstappen nach Supercars-Test begeistert

«Ich hatte viel Spaß ... Ich habe einfach nur gelächelt», so Verstappen nach der Ausfahrt im 650 PS starken Ford Mustang aus der australischen Rennserie.

Der Test war nicht die erste Berührung von Max Verstappen mit der legendären und populären australischen Rennserie. Verstappen war zuvor 2019 im Albert Park neben dem siebenmaligen Supercars-Champion Jamie Whincup in einem Triple Eight Holden Commodore unterwegs gewesen.

Red Bull ist auch in der australischen Supercars-Meisterschaft vertreten. Der österreichische Energy Drink-Konzern ist als Hauptsponsor des Erfolgsteams Triple Eight in der Rennserie engagiert. Das Team, welches als Red Bull Ampol Racing antritt, wechselt zur Saison 2026 von Chevrolet zu Ford.

