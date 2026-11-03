Zur Saison 2027: Dodge kehrt endlich in die NASCAR Cup Series zurück

Dodge wird 2027 gemeinsam mit Kaulig Racing in die NASCAR Cup Series zurückkehren, wie der Hersteller am Montag auf der SEMA Show 2026 in Las Vegas bekannt gab.

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Das Team mit zwei Fahrzeugen wird Dodge Charger einsetzen, womit der Hersteller nach einer 14-jährigen Pause – seit seinem Rückzug nach der Saison 2012 – wieder in die höchste Klasse der NASCAR zurückkehrt.

Brad Keselowski gewann 2012 die Meisterschaft der NASCAR Cup Series am Steuer eines Dodge Charger und bescherte dem Hersteller im Herbst desselben Jahres auf dem Dover Motor Speedway seinen 217. und bislang letzten Sieg auf Cup-Ebene.

«Die Rückkehr von Dodge in die NASCAR Cup Series ist ein bedeutender Meilenstein für den Sport», sagte Steve O’Donnell, Chief Executive Officer der NASCAR. «Dieses Engagement zeugt von Dodges Vertrauen in unseren Sport und gibt den Fans einen weiteren Grund, sich auf das zu freuen, was vor uns liegt. Die Partnerschaft zwischen NASCAR, Tim Kuniskis und dem gesamten Team bei Stellantis war einfach phänomenal. Sie haben eine tiefe Leidenschaft für NASCAR und dessen Fähigkeit, die weltweit führenden Marken zu präsentieren, und wir können es kaum erwarten, Dodge beim Daytona 500 und darüber hinaus auf der Rennstrecke zu sehen.»

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John Probst, Präsident von NASCAR Event Management, sieht in der Rückkehr von Dodge in den Sport ein Signal sowohl für den steigenden Status des Sports als auch für den der Automobilindustrie, insbesondere der Originalausrüster (OEMs), die derzeit in diesem Sport vertreten sind, da Dodge nun neben Chevrolet, Ford und Toyota wieder dabei ist.

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«Ich denke, dies zeigt nicht nur die Stärke des nordamerikanischen Automarktes, sondern auch den Stellenwert, den NASCAR als führende Motorsportserie in Nordamerika für diese OEMs auf diesem Markt einnimmt», sagte Probst am Montag in einer Telefonkonferenz.

Dodges letzte Teilnahme an der Cup-Serie erstreckte sich von 2001 bis 2012, wobei das Team in dieser Zeit 57 Siege errang. Seine Rückkehr markierte den Einstieg des ersten neuen Herstellers in die oberste Klasse der NASCAR seit 2007, als Toyota erstmals in die Cup-Serie einstieg. Stellantis, die Muttergesellschaft von Dodge, kehrte 2026 durch eine Partnerschaft mit Kaulig Racing in der NASCAR Craftsman Truck Series in die NASCAR zurück. Das Team setzte fünf Vollzeit-Trucks ein und hatte Stars wie den dreifachen Cup-Champion Tony Stewart, den Sieger des Daytona 500 und des Brickyard 400 von 2010, Jamie McMurray, sowie den Sieger des Daytona 500 von 2008, Ryan Newman, am Steuer.

Dodge war auf der Überholspur zurück in die NASCAR-Cup-Serie – ein Vorhaben, das Kuniskis, Leiter der Sparte «American Brands, SRT Performance und Direct Connection» bei Stellantis North America, in der hochdynamischen Welt des Rennsports mit Begeisterung vorangetrieben hat.

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«Alle sagten, es sei unmöglich, innerhalb eines Jahres zurückzukehren. Wir sagten: ‚Schaut einfach zu‘», erklärte Kuniskis in einer Pressemitteilung. «Sicher, wir könnten drei Jahre damit verbringen, zu planen, zu testen und zu perfektionieren … oder wir könnten alle drei Schritte in Echtzeit auf der Rennstrecke erledigen. Auf diese Weise wird es exponentiell schwieriger. Aber Langsamkeit war noch nie Teil der Dodge-DNA. LFG.»

Laut Stelantis wird Kaulig Racing als Ankerteam sowohl für Dodge als auch für Ram fungieren, um «eine werksgestützte Präsenz auf der Rennstrecke“ wiederherzustellen und eine Grundlage für die nächste Phase des Engagements des Unternehmens im amerikanischen Motorsport zu schaffen. Dodge SRT Racing wird die Rückkehr des Herstellers in die NASCAR anführen. Dodge SRT Racing leitet zudem alle nordamerikanischen Rennsportaktivitäten des Herstellers, darunter NASCAR, NHRA und andere Wettbewerbe.

«Dies ist ein sehr aufregender Moment für Team-CEO Chris Rice und mich», sagte Matt Kaulig, Eigentümer von Kaulig Racing, in einer Erklärung. «Wir haben Kaulig Racing vor einem Jahrzehnt gegründet und gemeinsam so viele Herausforderungen gemeistert, was es umso bemerkenswerter macht, als Ankerteam für Dodges Rückkehr in die NASCAR Cup Series bekannt gegeben zu werden. Was für eine bedeutende Zeit, um ein Mitglied von Kaulig Racing zu sein. Wir sind uns bewusst, welche Verantwortung diese Chance für die Männer und Frauen von Kaulig Racing mit sich bringt, und wir sind bereit, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich bin stolz auf die Stabilität und die Unterstützung, die diese Partnerschaft unserer Organisation bringt und die es uns ermöglicht, ein erfolgreiches Programm für viele kommende Jahre aufzubauen.»

Die Aufnahme eines vierten Herstellers neben Ford, Chevrolet und Toyota war für die Führungskräfte der NASCAR eine Priorität. Zu wissen, dass Dodge 2027 bei den Speedweeks auf dem Daytona International Speedway wieder an den Start gehen wird, ist eine Errungenschaft, auf die NASCAR-Chef Probst stolz ist. Er räumte jedoch auch ein, dass die Arbeit noch nicht getan ist.

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«Das ist etwas, worüber wir schon lange gesprochen haben, und manchmal reden wir so viel darüber, ohne dass es passiert, dass man fast das Gefühl hat, irgendwann an Glaubwürdigkeit zu verlieren», sagte Probst gegenüber NASCAR.com. «Aber es ist sicherlich ein stolzer Moment für uns und für unsere Branche, Dodge wieder willkommen zu heißen. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt: Sie wieder willkommen zu heißen. Und ich denke, selbst während des Prozesses, bei dem wir geprüft haben, welchen OEM wir ins Visier nehmen sollten, stand nie außer Frage, dass Dodge immer die Nummer eins war. Dodge gehört hierher, und es ist schön, sie wieder willkommen zu heißen.»

Der Prozess zur Genehmigung der Karosserie der Dodge-Fahrzeuge für die NASCAR Cup Series unterschied sich nicht von den Einreichungen aktueller OEMs für neue Karosserieteile, fügte Probst hinzu. Der Unterschied bei Dodge bestand jedoch darin, dass es keine bestehende Vorlage gab, die angepasst werden musste.

«Wenn ein bestehender OEM ein neues Modell einreicht oder ein brandneuer OEM ein brandneues Auto vorstellt, ist damit ein etwa 18-monatiger Prozess aus CFD-Tests und Windkanaltests verbunden», sagte Probst. «Und sobald sie die Anforderungen an die Leistungsmerkmale erfüllen, gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir besorgen die tatsächlichen Serienkarosserieteile für dieses Auto und stellen sicher, dass sie auch mit den Serienkarosserieteilen noch den Anforderungen entsprechen. Das ist also genau derselbe Prozess, den wir auch bei diesem Modell durchlaufen haben.»

Probst erklärte, dass Dodge und NASCAR den Windkanal-Teil der Tests bestanden hätten und dass die Serienkarosserieteile Mitte November eintreffen sollten – ein Teil des Prozesses, den Probst eher als routinemäßigen Checkpunkt denn als Grund zur Besorgnis ansieht.

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Einzelheiten zur voraussichtlichen Motorausstattung der Dodge-Fahrzeuge von Kaulig wurden am Montag nicht bekannt gegeben, doch Probst erklärte: «Der Motor, den sie einsetzen werden, entspricht unserem Regelwerk», und entschied sich dafür, Kaulig und Dodge SRT Racing die Möglichkeit zu geben, ihre Pläne zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben.

Während sich die Pläne, Dodge in die NASCAR Cup Series zurückzubringen, scheinbar schnell konkretisierten, erläuterte Probst einen jahrelangen Prozess, der zu der Ankündigung am Montag führte.

«Es sieht sicherlich so aus, aber ich kann Ihnen sagen, dass es viele Reisen nach Detroit mit Steve O’Donnell, Ben Kennedy und mir selbst gab, um mit all diesen OEMs zu sprechen und ihnen die Stärke unseres Sports zu verdeutlichen», sagte Probst. «Aber ich denke, es zeigt auch, dass es, sobald ein Automobilhersteller die Entscheidung getroffen hat, einzusteigen, wirklich nicht mehr allzu lange dauern muss, bis er auf der Rennstrecke ist. Ich hoffe also, dass dies eine Ermutigung für einige der anderen ist, die vielleicht noch zögern, den Schritt zu wagen und einfach den Schritt zu wagen, denn es kann schneller gehen, als es bei einigen unserer Automobilhersteller in der Vergangenheit der Fall war.»

In einer Pressemitteilung erklärte Stellantis, dass Kaulig Racing seine Fahreraufstellung für 2027 auf dem Homestead-Miami Speedway bekannt geben wird, wo am Sonntag die Meisterschaft der NASCAR Cup Series entschieden wird. Dodge wird am 4. Dezember beim Snowball Derby 2026 auf dem Five Flags Speedway in Pensacola, Florida, den Rennwagen vorstellen, mit dem Kaulig Racing in der NASCAR Cup Series an den Start gehen wird.

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